Manovra | Juncker | non daremo altra flessibilità all' Italia

Manovra 2019 - Juncker all'Italia : "Non daremo altra flessibilità" : Rep Il condono e il decreto manipolato: un complotto che hanno visto solo i 5S di GOFFREDO DE MARCHIS

Juncker boccia Manovra : "deviazione inaccettabile"/ Ultime notizie - pronta lettera Ue : procedimento vs Italia : Manovra bocciata dall'Europa: Juncker, 'deviazione inaccettabile' replica Salvini, 'pregiudizi politici'. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue.

La Manovra sul tavolo dell'Ue - Juncker chiama Conte : prove di dialogo : «Non c'è fretta e non spetta ai capi di Stato e di governo valutare i budget degli altri stati». La telefonata a palazzo Chigi promessa in mattinata, Jean Claude Juncker la fa...

Manovra finanziaria 2019 - Salvini su Juncker : 'Pregiudizi politici' - : Il vicepremier ribatte agli avvertimenti del presidente della Commissione europea sulla Manovra. Delle questioni economiche parlerà a Bruxelles anche il premier, in un vertice ufficialmente incentrato ...

Juncker boccia la Manovra : 'Non giudico contenuti - ma bilancio' e l'Europa può spaccarsi : La manovra del Popolo come, tra l'altro, era gia' noto non fa fare i salti di gioia a Bruxelles. L'idea che l'Italia possa innalzare il proprio debito per finanziare le proprie nuove misure sociali rappresenta un'eventualita' che non viene vista di buon grado dal presidente della Commissione Europa [VIDEO] che Jean-Claude Juncker che, a tempo di record, trova il modo di manifestare tutte le proprie preoccupazioni rispetto a quelli che potrebbero ...

Manovra - è scontro tra Juncker e Salvini. Moscovici a Roma con un occhio al Quirinale : Ricevuta la bozza di bilancio, è partito il pressing diplomatico di Bruxelles per convincere il governo a fare un passo indietro. Un’intervista-appello di Juncker, una telefonata a Conte, un’altra lettera pronta per essere spedita e la missione del commissario Pierre Moscovici a Roma, che porterà le richieste Ue direttamente al Quirinale. La manovr...

Manovra E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede : Il Governo italiano ha approvato la MANOVRA, ma lo SPREAD ieri non è affatto salito. Un brutto colpo per l'Europa di Juncker e Moscovici. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 06:02:00 GMT)EURO E MANOVRA/ Il compromesso che serve all'Italia per salvarsi dai mercati, di C. PelandaFINANZA/ La brutta notizia per i mercati (e quella buona per l'Italia), di U. Bertone

Conte parla della Manovra con Juncker : 23.13 Telefonata tra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue Juncker Al centro della conversazione la manovra varata dal governo. Conte "ha ribadito che (la manovra) è solida e ben strutturata e che il deficit programmato al 2,4% per il 2019 è stato pensato per garantire la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese.Conte ha precisato che il deficit è destinato a rientrare già nel biennio successivo, e anche per questo ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...