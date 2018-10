Lettera della Commissione Ue all' Italia | Deviazione senza precedenti nella

Manovra - dura la Lettera di richiamo della Ue | "Deviazioni Italia senza precedenti nella storia" : Il documento programmatico di bilancio presentato dal governo Italiano alla Commissione Ue mostra delle deviazioni rispetto agli impegni europei "senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e crescita". Così, in una lettera, Dombrovskis, e Moscovici a Tria.

Manovra - oggi la Lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

Dante - scoperto nuovo testo?/ “La Lettera di Cangrande della Scala è opera sua” : Dante, scoperto nuovo testo? Uno studioso: “La lettera di Cangrande della Scala è opera sua”. Una sensazionale scoperta presso l'università di Verona(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:07:00 GMT)

E Bonafede ignora la Lettera della Procura : Ma c'è una mossa che lo stesso Spataro mette in atto venti giorni fa e che dimostra chiaramente come quella di una regia politica degli sconfinamenti sia, negli ambienti investigativi, ben più che un ...

Pronta la Lettera dell'Ue che porterà alla contestazione della manovra : La lettera con cui la Commissione Ue dovrebbe avviare la consultazione con l'Italia per contestare formalmente la manovra è Pronta, anche se non è stata ancora presa una decisione sul giorno in cui ...

Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della Letteratura di viaggio : ... Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al suo destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. ...

Sugar tax : al via la campagna per la tassa sulle bevande zuccherate. Lettera al Ministero della salute. La lista di società scientifiche - ... : ... direzione socio educativa, servizi all'infanzia, Roma III Montesacro 10 Marco Cesare Giussani medico specialista in pediatria e scienza dell'alimentazione 11 Dario Dongo avvocato, PhD in diritto ...

Antonio Cassano dà l’addio al calcio con una Lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

La Lettera della chef di 29 anni malata di tumore : 'La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere' : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

La voce della Politica Sindaco di Tursi su Lettera di Marcello Pittella : Resta un dato su tutti: l'accesa disamina Politica e le visioni differenti di essa, non possono affossare, ferire ed infangare l'uomo nel suo animo senza rispetto verso di lui ed i suoi cari. In tal ...

La Lettera della donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo : 'Vorrei raccontare a tutti come sei davvero' : La vicenda della presunta molestia sessuale è salita alla ribalta della cronaca dopo che il settimanale Der Spiegel l'ha riportata alla fine di settembre. Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha ...

Gli effetti della Lettera Ue al Def. Fmi taglia le stime del pil italiano : Lunedì nero per la borsa italiana: Piazza affari crolla, la peggiore in Europa, lo spred torna a superare quota 300. Italia f analino di coda tra i paesi europei dopo ribasso delle previsioni del ...

Napoli - la Lettera della sorella del calciatore ucciso con una coltellata al cuore : 'Giustizia per mio fratello Lello' : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai giudici. La giovane ...