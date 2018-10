Giallo sul decreto fiscale | vacilla la maggioranza Conte | sabato si cambia Salvini | non

Giallo sul condono fiscale - Salvini : “Il decreto non si cambia - il testo lo conoscevano tutti” : "Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l’accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue responsabilità", ha dichiarato Matteo Salvini, sottolineando inoltre che nessun altra riunione verrà organizzata per discutere della questione. .Continua a leggere

"Al Colle un testo manipolato". È Giallo sul decreto fiscale : 'Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo ...

Mairead O’Neill trovata senza vita - Giallo sulla morte della modella irlandese : È giallo sulla morte di Mairead O’Neill, modella irlandese di soli 21 anni trovata senza vita la notte del 15 ottobre nel suo appartamento a Belfast. Nel recente passato della giovane, la scomparsa della madre da cui – pare – non si era mai rirpesa: “Non riesco ancora a crederci, da 6 anni lavorava per me come modella, aveva davanti a sé una carriera brillante – ha affermato la sua manager, Cathy Martin -. Dopo la ...

Cedolare secca per i negozi Ma è Giallo sul provvedimento : Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali. 'Si prevede una Cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i ...

Roma - cadavere sulla pista ciclabile sul Tevere : Giallo a Ponte Sisto/ Ultime notizie - ipotesi suicidio : Roma, cadavere sulla pista ciclabile: giallo a Ponte Sisto. Ultime notizie, vittima tra i 30 e i 35 anni: ipotesi suicidio, indagano le forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Roma - l’ex Rudi Garcia : “Sarò per sempre un tifoso Giallorosso. Sul mio addio…” : Arrivato alla Roma in una calda giornata di giugno del 2013, Rudi Garcia è riuscito a lasciare il segno nei cuori dei tifosi giallorossi. Il tecnico è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande sul suo ritorno allo Stadio Olimpico che avverrà il 25 ottobre nella […] L'articolo Roma, l’ex Rudi Garcia: “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” proviene da ...

Manovra - il primo Giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

Borussia Dortmund in maglia Giallorossa : la Roma 'protesta' sul web : I gialloneri in… giallorosso. Un gioco di parole che però descrive al meglio la decisione da parte del Borussia Dortmund di scendere in campo con una maglia 'particolare' rispetto a quella ...

Fabrizio Corona/ Il Giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagherai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

"Savona socio del fondo Euklid". È Giallo sull'addio del ministro : Paolo Savona era stato chiaro: "Lascio il fondo Euklid". Il ministro degli Affari Europei aveva deciso di lasciare ogni ruolo nel fondo speculativo in vista dell'incarico di governo. Ma adesso su questa vicenda emerge un retroscena. Savona ha infatti affermato di aver lasciato l'incarico di presidente, ma questo ruolo a quanto pare per il fondo non è previsto. E così, come riporta il Corriere della Sera, nel registro delle imprese di Londra alla ...

Sulla Pedemontana è scontro Gialloverde : Nessun semaforo verde da parte del Governo per la Pedemontana Veneta, la superstrada a pedaggio da 2,258 miliardi di euro che dovrebbe collegare l'alta pianura veneta alle autostrade A4 e A27 attraverso le province di Vicenza e Treviso. A smorzare gli entusiasmi del governatore leghista Luca Zaia, che aveva espresso soddisfazione per il fatto che l'opera, completata al 50%, non fosse stata inserita nella nota di aggiornamento al Def tra quelle ...

Il Giallo di Bonafede e Grillo sul leader sotto inchiesta : Uno vale uno è il principio sui cui è nato il Movimento 5 Stelle. Tranne quando si tratta di Beppe Grillo. Per il fondatore del M5s, uno strappo alla regola è concesso. Si può, si deve, imboccare una ...

Il governo Giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Adesso è Giallo sulla flat tax. Salvini : "Tria sbaglia i calcoli" : Il ministro degli Interni ha un'opinione totalmente diversa e così manda un messaggio chiaro al ministro dell'Economia: 'Non 600 milioni di euro come stimato dal ministro dell'Economia Tria ma ...