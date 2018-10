Olimpiadi 2026 | Sala | ' C' è grande intesa sulle sedi | Cortina sarà quella principale'

Olimpiadi invernali 2026 - Malago : 'Non ci sarà un comitato promotore' : 'Non ci sarà un comitato promotore. Questo per snellire l'operatività, la gestione e gli aspetti burocratici. Ci sono gli stakeholder: si vedranno la prossima settimana con tutti gli operativi, con ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Messi bene con la candidatura' : Una risposta data in tutta franchezza, ma che fa ben sperare in vista della candidatura di Milano-Cortina per l'Olimpiade 2026: "Più probabile che l'Italia vinca l'Europeo o che si vinca la corsa ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Stoccolma vacilla - Calgary verso il referendum - Milano-Cortina favorita? : Milano con Cortina d’Ampezzo, Stoccolma e Calgary: sono queste le città che si sono candidate per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 la cui assegnazione verrà effettuata il prossimo anno. Nel corso dei tempi si sono persi i pezzi: Graz, Sapporo e Sion si sono chiamate fuori per problemi logistici, mancati supporti politici e referendum contrari, poi è arrivata anche la recente esclusione di Erzurum. Ma come stanno le tre candidate? La ...

Olimpiadi Invernali 2026 – La candidatura di Stoccolma a rischio : i dettagli : Olimpiadi Invernali 2026: a rischio la candidatura di Stoccolma, dubbi governo locale E’ a forte rischio la candidatura di Stoccolma alle Olimpiadi Invernali del 2026. Le due forze politiche che hanno trovato l’intesa per amministrare la città, gli ambientalisti del Green Party e la coalizione di centro-destra, hanno subito fatto sapere di non voler sostenere la candidatura ai Giochi: “Il nostro punto di partenza è stato ...

Olimpiadi 2026 - Stoccolma verso il ritiro : "Non vogliamo tassare i cittadini" : La capitale svedese può abbandonare la corsa per l'organizzazione dei Giochi invernali: per Milano-Cortina resterebbe solo Calgary da battere

Olimpiadi Invernali 2026 - quando si decide l’assegnazione? Data - programma e orario. Milano-Cortina sognano : Milano e Cortina d’Ampezzo sogna di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura per l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi è lanciata, l’accoppiata italiana se la dovrà vedere con Stoccolma e Calgary ma la capitale svedese ha dei seri problemi politici (il consiglio comunale non vede di buon occhio la candidatura e la situazione è di stallo a livello nazionale visto che manca una maggioranza in Parlamento) e ...

Olimpiadi Invernali 2026 - vacilla la candidatura di Stoccolma! Problemi “politici” per l’avversaria di Milano-Cortina : La candidatura di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 è in serio pericolo e rischia di saltare. Una delle avversarie di Milano e Cortina per organizzare la rassegna a cinque cerchi (l’altra è la canadese Calgary) potrebbe chiamarsi fuori dai discorsi visto quanto successo in mattinata nella capitale svedese: due partiti del consiglio comunale hanno raggiunto un accordo e tra i vari punti c’è quello di non volere ...

OLIMPIADI INVERNALI 2026 : OK CIO PER MILANO-CORTINA/ Ultime notizie - Arianna Fontana : "meglio sede unica"

Olimpiadi Invernali 2026 - Arianna Fontana : “Non gareggerò - ma vorrei un ruolo organizzativo. Sorpresa dalla doppia sede - avrei preferito una designazione unica” : Ieri è stata ufficializzata dal Cio la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026. La rassegna a cinque cerchi tornerebbe nel nostro paese dopo quella di Torino 2006, in cui fu protagonista l’allora 15enne Arianna Fontana, che conquistò la medaglia di bronzo nella staffetta dello short track, diventando così la più giovane medagliata azzurra delle Olimpiadi Invernali. Nel 2026 Fontana avrà 35 anni e, in un’intervista alla ...

Olimpiadi Invernali 2026 - candidatura Milano-Cortina : la forza è nel sostegno popolare : Adesso è ufficiale, abbiamo una candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026 , abbiamo due avversarie, Calgary e Stoccolma, come previsto, e due mesi in meno, rispetto al previsto, per cercare di ...

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina candidata ufficiale : ' La candidatura beneficia dei siti esistenti, dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche ...

MILANO-CORTINA: UFFICIALE LA CANDIDATURA PER Olimpiadi 2026/ Calgary e Stoccolma le rivali - Zaia : "Strepitoso"

Olimpiadi 2026 - il sindaco di Cortina : 'Grazie a Cio e Coni'. Sala : 'Avanti con fiducia. Noi ci crediamo' : 'Grazie al Cio che ha apprezzato la nostra candidatura e al Coni ha creduto in noi, ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal Governo'. Lo dice all'ANSA il sindaco di Cortina Gianpaolo Ghedina ...