L’ultima stagione di The Originals su Mediaset e Sky dal 17 ottobre | come andrà a finire

NBA – Klay Thompson non ha dubbi : “vogliamo regalare L’ultima stagione speciale ai fan di Oakland” : L’ultima stagione dei Golden State Warriors alla Oracle Arena di Oakland dovrà essere speciale: parola di Klay Thompson Quella che inizierà a breve sarà l’ultima stagione dei Golden State Warriors alla Oracle Arena di Oakland. La franchigia campione NBA in carica infatti si trasferirà a San Francisco dal prossimo anno. Gli Warriors sono dunque determinati a regalare ai fan un’ultima stagione indimenticabile, fatta di ...

NCIS 16 sarà L’ultima stagione per la serie CBS? Ascolti in calo dopo l’addio ad Abby Sciuto : Il debutto di NCIS 16 non è stato all'altezza delle aspettative per CBS: l'emittente ha dovuto registrare un calo degli Ascolti per la première del longevo procedural, che ha debuttato coi nuovi episodi il 25 settembre scorso. La première della stagione è stata seguita da oltre 12 milioni di spettatori, ma il risultato non soddisfa le attese, visto che segna un calo del 5% rispetto a quella della stagione precedente (13,05 milioni di ...

Riparte «The Walking Dead» (sperando che sia L’ultima stagione) : The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9I sopravvissuti di The Walking Dead sono ancora in tempo per salvarsi. A una condizione: che la serie finisca con la nona stagione, dall’8 ottobre su Fox (a 24 ore dalla messa in onda sulla rete americana Amc). LEGGI ANCHESerie tv: che cosa guardare a ottobre La prova definitiva che sia arrivata l’ora di chiudere i battenti, ...

Scandal 7 su Rai4 - L’ultima stagione in chiaro dal 4 ottobre : cast - personaggi e programmazione : Al via la programmazione di Scandal 7 su Rai4: da giovedì 4 ottobre alle ore 11.00, con due episodi al giorno, il canale 21 del digitale terrestre trasmette l'ultima stagione della saga di Olivia Pope, che si è conclusa negli Stati Uniti la scorsa primavera. L'ultima stagione del political drama di Shonda Rhimes è un giro sulle montagne russe per la protagonista, costretta dagli eventi a compiere gesti deprecabili e messa di fronte alle ...

Anticipazioni Il Trono di Spade 8 - il ritorno di uno Stark nelL’ultima stagione : la sua presenza sarà essenziale : Ne Il Trono di Spade 8 ritroveremo un membro della famiglia Stark. Attenzione: non si tratta di un essere umano (Ned o Robb), bensì dell'adorato metalupo di Jon Snow. In una recente intervista, il supervisore agli effetti visivi, Joe Bauer ha confermato che Spettro sarà una presenza essenziale nell'ottava stagione dello show HBO, dopo essere apparso per l'ultima volta nel sesto ciclo di episodi. Il suo ritorno è sicuramente legato agli ...

Un tour sul set de Il Trono di Spade in Irlanda - tutte le location da visitare in vista delL’ultima stagione : In occasione del debutto dell'ottava e ultima stagione, HBO ha deciso di aprire al pubblico le location della sua serie di punta. Un tour sul set de Il Trono di Spade, Game of Thrones Legacy, per visitare tutti i luoghi della storia fantasy. Le attrazioni turistiche sono situate nell'Irlanda del Nord. Secondo il comunicato stampa del network via cavo americano, i fan potranno finalmente visitare tutte quelle aree che finora sono rimaste ...

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory parla delL’ultima stagione - dal cognome di Penny al suo episodio preferito (video) : Ospite da The Talk e poi da James Corden, Kaley Cuoco di The Big Bang Theory ha svelato diverse anticipazioni e curiosità sull'ultima stagione della serie. Al programma pomeridiano, condotto tra le altre da Sara Gilbert, l'attrice ha confessato di avere un paio di desideri per il capitolo finale della comedy. “Vorrei conoscere il cognome di Penny". Come molti sanno, il suo personaggio viene conosciuto solo così, ma gli sceneggiatori non hanno ...

The Big Bang Theory - 5 cose da aspettarsi dalL’ultima stagione : Un bimbo per Penny e LeonardRaj si fidanzaAncora più guest starLa sindrome di SheldonL'ascensore verrà riparatoLa notizia, seppur inevitabile prima o poi, ha lasciato i fan di sasso: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, che debutta negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà anche l’ultima. Dobbiamo dunque prepararci a dire addio a Sheldon, Penny, Leonard e tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare da quando la sitcom ha ...

Poldark cancellato - BBC annuncia che la quinta stagione sarà L’ultima per Ross e Demelza : Poldark cancellato dalla BBC. Con l'annuncio dell'inizio delle riprese della quinta stagione, il network britannico ha confermato che il nuovo ciclo di episodi sarà anche l'ultimo per il period drama. Basato sulla saga letteraria di Winston Graham, la serie ha debuttato nel 2015 con un seguito di fan anche Oltreoceano. La storia è incentrata su Ross Poldark, un ufficiale inglese che torna in Cornovaglia dopo la guerra d'indipendenza ...

Anticipazioni The Big Bang Theory 12 : per Raj - Penny e Leonard amori e figli nelL’ultima stagione : The Big Bang Theory 12 chiuderà letteralmente un cerchio. L'ultima stagione della sit-com campione d'ascolti darà una degna conclusione a molte storyline aperte nel corso della longeva serie televisiva. A TV Line, lo showrunner Steve Holland ha anticipato che il pubblico resterà soddisfatto dalle trame di questa stagione. In primis, lo sceneggiatore ha parlato di Raj e della sua ricerca del "grande amore". L'astrofisico indiano avrà ...

L’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 15 dalL’ultima stagione svelato nella prima foto dei nuovi episodi : Una prima foto promozionale di Grey's Anatomy 15 ha svelato un altro gradito ritorno dal recente passato della serie: nei nuovi episodi in onda da settembre su ABC negli USA e da novembre su FoxLife in Italia ci sarà spazio anche per il personaggio di Tom Koracick, interpretato da Greg Germann. Il tronfio neurochirurgo mentore di Amelia, nonché l'uomo che l'ha operata per rimuovere un tumore al cervello e che ha aiutato April a superare la ...

Il padre di Penny in The Big Bang Theory 12 - Keith Carradine torna nel cast per L’ultima stagione : Penny in The Big Bang Theory 12 ritroverà suo padre. Keith Carradine tornerà nel cast per la dodicesima e ultima stagione nel ruolo di Wyatt. La conferma arriva da TV Line e dai vertici CBS che, a quanto pare, hanno tenuto segreto lo scoop fino ad ora. Il ritorno dell'attore è stato agevolato dal fatto che lavora in un altro show del network americano. Attualmente è infatti tra i protagonisti di Madam Secretary dove interpreta il President ...

Foto e video di The Big Bang Theory 12×01 - la prémiere delL’ultima stagione ironizza sulla fine della serie : Con The Big Bang Theory 12x01 inizia la dodicesima e ultima stagione della longeva comedy di CBS. Come già annunciato, il primo episodio dell'ultimo capitolo sarà incentrato sulla luna di miele di Amy e Sheldon, che si preannuncia movimentata. Kathy Bates e il mago Teller, dopo essere apparsi nel finale dell'undicesima stagione, torneranno nella prémiere nei ruoli dei genitori di Amy. Inoltre, l'astronomo e astrofisico Neil deGrasse Tyson ...

Mr Robot - la quarta stagione sarà anche L’ultima : Nel 2019 non diremo addio solo a Game of Thrones: un’altra serie tv molto apprezzata giungerà infatti a conclusione. Si tratta di Mr Robot, la produzione di Usa Network che ha come protagonista Rami Malek nei panni di un hacker che si infiltra in una multinazionale per sovvertirne i meccanismi perversi. In queste ore i realizzatori della serie, fra cui il creatore Sam Esmail, hanno fatto sapere che la prossima quarta stagione, le cui ...