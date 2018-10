Juncker boccia la manovra | ' Non giudico contenuti | ma bilancio' e l' Europa può

Blastingnews

: #Juncker boccia la nostra #leggedibilancio senza averla ancora letta. 'Se derogassimo alcuni Paesi ci insulterebber… - MFantinati : #Juncker boccia la nostra #leggedibilancio senza averla ancora letta. 'Se derogassimo alcuni Paesi ci insulterebber… - RaiNews : #Manovra, #Juncker boccia l'Italia: 'Se l'accettassimo ci sarebbero reazioni virulente in altri Paesi dell'eurozona… - deeplyfree3 : RT @MarsellaLuca: #Juncker boccia la #manovra e dice che l'#Ue non sopravviverebbe all'uscita dell'Italia. Bene, ora cosa aspettiamo a mand… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ladel Popolo come, tra l'altro, era gia' noto non fa fare i salti di gioia a Bruxelles. L'idea che l'Italia possa innalzare il proprio debito per finanziare le proprie nuove misure sociali rappresenta un'eventualita' che non viene vista di buon grado dal presidente della CommissioneVIDEO che Jean-Claudeche, a tempo di record, trova il modo di manifestare tutte le proprie preoccupazioni rispetto a quelli che potrebbero essere i numeri dei conti dello Stato Italiano. Cifre che probabilmente sono destinate a violare i parametri disposti dall'Unione Europea, a cui sottostanno diversi paesi che sarebbero pronti ad accusare i vertici europei di essere troppo permissivi nei confronti dell'Italia.non giudica a livello sociale la 'del Popolo' In Italia Luigi Di Maio e Matteo Salvini la chiamanodel Popolo perché non si cura dei conti ...