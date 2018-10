Dal 29 ottobre prezzi smartphone Android più alti in Europa | tutto dipende da Google

Ricchissimo volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S8 e Huawei P8 Lite 2017 Dal 18 ottobre : Scatta ufficialmente domani 18 ottobre il nuovissimo volantino MediaWorld che, tra le altre cose, consente di acquistare una serie di smartphone a condizioni economiche molto vantaggiose, come si potrà notare oggi a proposito del Samsung Galaxy S8. Proviamo dunque ad individuare le principali promozioni che agli occhi degli utenti desiderosi di portarsi a casa un nuovo device a condizioni favorevoli potrebbero fare la differenza. C'è anche ...

Esplorazione spaziale : in Spagna Dal 29 al 31 ottobre “Space for Inspiration” : Sta per partire la seconda edizione di “Space for Inspiration“, una conferenza internazionale organizzata dall’Agenzia spaziale Europea per tutti i curiosi dell’Esplorazione spaziale e del perché è importante. L’evento si svolgerà a Bilbao, Spagna, dal 29 al 31 ottobre, e si concentra sul come lo spazio possa essere un potente strumento per un cambiamento positivo e le nuove imprese sul pianeta Terra. Il tema di ...

Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie : Dal 17 ottobre nuove app ottimizzate : Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 ottobre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento Android Pie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già ...

Il contadino cerca moglie | Puntata 17 ottobre 2018 | In diretta Dalle ore 21 : 10 : Il contadino cerca moglie è un docu-reality di Fox Life, condotto da Diletta Leotta, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21:10.Il contadino cerca moglie | Puntata 17 ottobre 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaIl contadino cerca moglie | Puntata 17 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21:10 pubblicato su TVBlog.it 17 ottobre 2018 08:00.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 ottobre : La delibera è la stessa votata a Montecitorio Dall’ufficio di presidenza Fico : La festa dei 5 Stelle Vitalizi addio anche al Senato delibera per ricalcolare gli assegni degli ex parlamentari: altri 16 milioni l’anno di risparmi (salvo ricorsi). Pd e FI escono dall’aula. Il dem Cerno: “Perché non votare sì?” di To. Ro. Quelli che l’Apocalisse di Marco Travaglio L’Apocalisse è rinviata a data da destinarsi. Persino Mario Draghi, non proprio gialloverde, si dice “ottimista su un compromesso Italia-Ue, ricordando ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni e trame Dal 22 al 26 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018: Luciano e Clelia cercano di impedire che il piano organizzato da Umberto mandi in bancarotta il PARADISO. Agnese, convinta che Elena Montemurro non sia la ragazza giusta per Antonio, cerca una nuova fidanzata per il figlio. Intanto il giovane Amato riceve una pericolosa offerta di lavoro. Luciano rifiuta l’offerta di lavoro di Umberto, ma Silvia ...

Cast e personaggi di Magnum P.I. su Fox Dal 16 ottobre : Jay Hernandez protagonista senza baffi ma con la Ferrari : Cast e personaggi di Magnum P.I. è pronto a tenere compagnia agli abbonati e al pubblico Fox proprio da oggi, 16 ottobre. Il protagonista sarà ancora una volta Thomas Sullivan Magnum ma questa volta non avrà i baffi e si sposterà a bordo di una Ferrari. Il nuovo Magnum P.I. sarà l’attore 40enne Jay Hernandez, volto noto per il pubblico delle serie per partecipazioni come in Scandal o per le sue performance in film come El Diablo o Suicide ...

Iscrizioni Dal 19 Ottobre per gite a Milano - Torino e Bologna : Da Venerdì 19 Ottobre è quindi possibile iscriversi alle prime due gite in programma: quella di domenica 11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano e quella che porterà a visitare ...

Perugia - Eurochocolate Dal 19 al 28 Ottobre : Perugia Si avvicina l'apertura della venticinquesima edizione di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che si terrà dal 19 al 28 Ottobre 2018 e che farà arrivare a Perugia un ...

AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy S8 Wind Dal 16 ottobre : Continua la lunga serie di novità per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. A testimonianza dell'impegno da parte del produttore e delle varie compagnie telefoniche che operano nel nostro Paese, infatti, oggi 16 settembre occorre evidenziare che l'aggiornamento di settembre è finalmente disponibile anche per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Wind nel corso dell'ultimo anno e mezzo. A ...

Dal 19 al 21 ottobre a Città della Pieve la festa dello zafferano : Roma, 16 ott., askanews, - È un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è il 'croco' un tempo così chiamato, oggi noto a tutti come zafferano, di cui le terre di Città della Pieve son talmente ...

Riprende lo sviluppo per Huawei P10 Lite : Dal 16 ottobre disponibile l’aggiornamento B371 : Emergono oggi 16 ottobre alcune novità interessanti per gli utenti che hanno acquistato un Huawei P10 Lite nell'ultimo anno e mezzo, se pensiamo al fatto che il produttore ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento B371 per coloro che hanno deciso di puntare sul modello no brand. Si tratta a conti fatti della versione dello smartphone più popolare e che, in riferimento a questo pacchetto software, segue a ruota la variante Vodafone. Come ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 26 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018: La preoccupazione di Roberto nei confronti di Vera è più che mai fondata… e qualcuno potrebbe tragicamente farne le spese! Decisi a lasciare Palazzo Palladini, Niko e Susanna realizzano che avere a che fare con i rispettivi padri è molto difficile. Da un incontro fortuito e travolgente, Vittorio ha un’idea per riavvicinarsi ad Anita. Mentre ...

Problemi Fortnite Dalle 10 : 00 del 16 ottobre - note della patch 6.10 : Epic Games ha annunciato tramite Twitter che è in arrivo l’aggiornamento 6.10 per Fortnite. A partire dalle ore 10:00 (ore italiane) di martedì 16 ottobre i server del famoso Battle Royale saranno offline. I giocatori non possono fare altro che munirsi di tanta pazienza perché tra poche ore potranno scoprire tutte le novità introdotte nel gioco. Come al solito Epic Games ha riservato tante sorprese ai propri utenti. Con la nuova patch sta per ...