Porsche | dalla super elettrica Taycan all’ipotesi quotazione in stile Ferrari

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ammonta a oltre 6 miliardi di euro l’investimento chemetterà a segno entro il 2022 per elettrificare la sua gamma di prodotto: il primo modello 100% elettrico, la, arriverà alla fine del prossimo anno. Per l’occasione, il costruttore ha investito 700 milioni di euro nell’ampliamento della fabbrica di Zuffenhausen, dove la vettura sarà assemblata in una nuova ala dell’impianto, progettata per essere carbon neutral. Il nuovo modello comporterà l’assunzione di 1.200 nuovi operai. Via la classica catena di montaggio: al suo posto piattaforme motorizzate senza pilota, ideali per ottimizzare l’efficienza e la flessibilità costruttiva. L’obiettivo commerciale dellaè di 20-25.000 unità l’anno, circa il 10% dell’intera produzione del marchio. Inoltre, secondo le previsioni del costruttore, nel 2025 il 50% dellevendute sarà elettrificato (EV o ibrida plug-in), ...