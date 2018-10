Più familiari a carico hai | più il reddito di cittadinanza sarà corposo Ma le pensioni

huffingtonpost

: Buongiorno n.384 - 'Percepisci la paura?' ovvero l'angoscia è più forte della realtà (terapie familiari). Su… - mattiafeltri : Buongiorno n.384 - 'Percepisci la paura?' ovvero l'angoscia è più forte della realtà (terapie familiari). Su… - amnestyitalia : In meno di 4 mesi l'amministrazione #Trump ha separato più di 6.000 famiglie. Qui il report: - erpomata71 : RT @ForcinaMarco: @Emmearcello00 Non cambierà un cazzo,saranno più arroganti di prima tireranno scuse e manfrine,parte lesa,e stronzate var… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Settecentottanta euro che potranno salire se si hanno figli o parenti a: il nuovodigiallo-verde prende forma e secondo quanto spiega ufficialmente il governo sarà destinato a chi è "disoccupato o inoccupato" e ai pensionati, a patto che si risieda in Italia da almeno cinque anni. Le risorse messe a disposizione sono pari nel 2019 a quasi 7 miliardi, a cui vanno aggiunti i circa 2,6 miliardi utilizzati per finanziare ildi inclusione, che viene cancellato, e il miliardo a disposizione dei centri per l'impiego. Per capire meglio la misura ora occorrerà attendere la presentazione della Legge di bilancio al Parlamento. Ecco i punti chiave.- ASSEGNO SALE SE SI HA FAMIGLIA. L'importo dell'assegno è confermato ed è pari a 780 euro al mese (poco più di 9mila euro l'anno) ma "salirà in base al numero dei ...