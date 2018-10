Muore sola in casa | la triste scoperta dopo due giorni

Domodossola - Muore di infarto cercatore di funghi in valle Cannobina : Un ossolano di 68 anni ha perso la vita sulle montagne della valle Bognanco. L'uomo, che stava cercando funghi sopra l'alpe Marzano, è stato colto da un infarto: è deceduto all'istante. Il corpo è ...

Lecce - cede il solaio dell'officina : Muore in ospedale un 55enne : Tragedia ieri pomeriggio intorno alle ore 17:00 a Galatina, paese dell'hinterland Leccese. La vittima di questo terribile incidente sul lavoro è Paolo Rizzo, 55enne originario del posto e uno dei titolari della grande officina in cui si è verificata la tragedia. L'uomo era salito sul tetto della struttura per controllare alcune lastre in cemento. All'improvviso però il soffitto ha ceduto, trascinandolo con sè. Gli operai increduli hanno ...

Scontro auto moto a Cesano : Muore un 34enne originario di Solaro : Scontro auto moto a Cesano Maderno: muore un 34enne di Varedo Non ce l'ha fatta il 34enne che questa mattina poco prima delle 11 è rimasto coinvolto in un grave incidente a Cesano Maderno. L'uomo si ...

Malore in acqua : Muore sub all’Isola del Giglio : Un sub ha accusato un improvviso Malore appena entrato in acqua per fare un’immersione, ed è morto poco dopo malgrado i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: è accaduto questa mattina all’Isola del Giglio (Grosseto). Secondo quanto ricostruito, il 54enne, di origine cubana ma residente a Porto Recanati (Macerata), era appena entrato in acqua di fronte alla scogliera de Le Scole (nello stesso punto dove naufragò la ...

Turista Muore durante un'immersione all'Isola del Giglio : Tragedia all'Isola del Giglio. Un uomo di 54 anni è morto oggi, intorno alle 12.30, mentre si apprestava a svolgere un'immersione. Il 54enne, un Turista di origine cubana residente a Porto Recanati, ...

Livorno : malore in spiaggia - turista romano Muore all’Isola d’Elba : Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30. L'articolo Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Isola d'Elba sub 19enne Muore durante immersione : Livorno - Un ragazzo di 19 anni, di Follonica, è morto all'Isola d'Elba, a Capoliveri (Livorno), dopo lunghe manovre di rianimazione a seguito di un malore avuto durante una immersione a sud del promontorio di Monte Calamita. Secondo ricostruzioni della capitaneria di porto, il compagno della madre è stato il primo a soccorrerlo: al momento di risalire sul gommone l'uomo non avrebbe più visto il 19enne, quindi ha ...