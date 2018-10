Milano : al via nuovo iter per assegnazione locali Galleria Vittorio Emanuele (2) : (AdnKronos) - I due locali hanno svolto meno di 50 anni di attività in Galleria e hanno nel tempo modificato arredi, insegna e destinazione d’uso. E proprio per questi motivi non hanno acquisito una notorietà e un’indiscussa rilevanza nazionale ed internazionale per concorrere al prestigio della Gal

Milano - uccise trans peruviana con penna-pistola : arrestato 42enne/ Ultime notizie - già noto alla giustizia : Milano, uccise trans peruviana con penna-pistola: arrestato 42enne italiano. Ultime notizie, già noto alla giustizia: è accusato di omicidio volontario aggravato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Milano. Riavviati gli impianti di riscaldamento di case - uffici e negozi : Da ieri si sono Riavviati gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi. Sarà possibile tenere accesi i caloriferi

Milano - incendio in via Chiasserini - Scavuzzo : "Non dovevano esserci rifiuti nel capannone" : "I rifiuti" nel capannone della Ipb Srl di via Chiasserini a Milano "non dovevano esserci". Lo ha detto il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che questo pomeriggio ha fatto un sopralluogo insieme ...

Vastissimo incendio in via Chiasserini a Milano : fiamme visibili da chilometri : Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal ...

Deejay Ten - Milano 2018/ Video - Linus ed i protagonisti della Radio : il via da Piazza Duomo questa mattina : Oggi, domenica 14 ottobre 2018, in quel di Milano è tempo per “Deejay Ten”. Erano attesi nella capitale lombarda oltre 40mila runner pronti per correre.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:47:00 GMT)

DIRETTA / Ravenna Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : 1^ set - via! (Serie A1) : DIRETTA Ravenna Milano: info streaming video e tv Rai della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Superlega Serie A1 di volley maschile.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Milano : Area B - avviata gara per acquisto 73 telecamere : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha dato il via libera alla gara per l'acquisto del secondo lotto di telecamere per il controllo dei varchi che costituiscono l'ingresso in Area B, la zona a traffico limitato a bassa emissione dentro la quale progressivamente non potranno entrare i v

Milano : al via 'Super - il festival delle periferie' (2) : (AdnKronos) - La festa diffusa avrà l’obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Bando alle periferie del Comune di Milano di cui Super è aggiudicatario, coinvolgendo anche i quartieri limitrofi. Sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, coop

Milano : al via 'Super - il festival delle periferie' : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Parte oggi, venerdì 12 ottobre, la festa di 'Super, il festival delle periferie', kermesse diffusa che fino a domenica 14 ottobre animerà le periferie milanesi. L’appuntamento è alle 18.30 all’East River Martesana (via Jean Jaurès 22 - M1 Turro) con il sindaco di Milano

Milano - via maiale dalle mense : "Al suo posto pollo e cous cous" : Si è scatenata un"accesa polemica nel Comune di Peschiera Borromeo (Milano), dove numerosi genitori stanno protestando con forza contro i menù scolastici proposti dallo scorso 8 ottobre.Il menù in questione, messo a punto dal gruppo Pellegrini S.p.a., interesserà gli istituti "R. L. Montalcini" e "Fabrizio De Andrè" ed ha ottenuto la totale approvazione dell"Agenzia di tutela della salute (Ats). Dello stesso avviso, tuttavia, non sembrano essere ...

Food : Milano Golosa - al via la settima edizione : Milano, 11 ott. (Labitalia) - Milano Golosa si prepara alla sua settima edizione. L’appuntamento [...]

Milano. Aperto il Centro diurno disabili Ippodromo di via Cilea : Un’ex scuola materna completamente riqualificata con una superficie di 950 metri quadrati distribuiti su un unico piano. È il nuovo

Milano : terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca