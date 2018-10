È morto lo scrittore finlandese Arto Paasilinna

GUIDO CERONETTI È morto A 91 ANNI/ Il poeta e scrittore : "non avrebbe gradito il cordoglio dei social network" : GUIDO CERONETTI è MORTO all'età di 91 ANNI. poeta, drammaturgo e traduttore di opere classiche dal latino e dal greco, ha collaborato anche con il quotidiano La Stampa.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:08:00 GMT)

morto Guido Ceronetti - scrittore - poeta e critico : aveva 92 anni : Addio a Guido Ceronetti: lo scrittore, poeta e critico è Morto a 92 anni nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena.

Italia : morto scrittore e poeta Guido Ceronetti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guido Ceronetti è morto a 91 anni / Il poeta e scrittore : "Non ho paura di morire - solo di soffrire…” : Guido Ceronetti è morto all'età di 91 anni. poeta, drammaturgo e traduttore di opere classiche dal latino e dal greco, ha collaborato anche con il quotidiano La Stampa.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:51:00 GMT)

morto a 91 anni il poeta e scrittore Guido Ceronetti : È Morto all’età di 91 anni lo scrittore e poeta torinese Guido Ceronetti. L’artista si è spento nella sua casa di Cetona, nel senese, dove era rientrato dopo un ricovero per un’ischemia. Da una trentina d’anni aveva scelto di ritirarsi in Toscana per dedicarsi soprattutto alla scrittura....

morto lo scrittore e poeta Guido Ceronetti : Nel 1970 diede vita al Teatro dei Sensibili allestendo insieme alla moglie Erica Tedeschi spettacoli di marionette. Nel corso degli anni vi assisterono personalita' quali Eugenio Montale, Guido ...

morto Guido Ceronetti - il poeta e scrittore aveva 91 anni : Guido Ceronetti si è spento nella mattinata di giovedì nella sua abitazione di Cetona, in provincia di Siena, dove risiedeva da una trentina di anni. Le sue condizioni di salute erano molto precarie: di recente era rientrato a casa dopo un ricovero in ospedale dove aveva dovuto festeggiare i suoi 91 anni.Continua a leggere

morto Guido Ceronetti - si è spento a 91 anni lo scrittore torinese - : L'autore si è spento nella sua casa di Cetona, nel Senese. È stato poeta, filosofo, drammaturgo, traduttore, attore. Nel 1970 diede vita al Teatro dei Sensibili, allestendo spettacoli di marionette. Suscitò polemiche nel 1999 la sua difesa del capitano delle SS Priebke

È morto il poeta e scrittore Guido Ceronetti : È morto a Cetona, in provincia di Siena, il poeta e drammaturgo Guido Ceronetti. Ceronetti era torinese, viveva in Toscana da molto tempo e aveva 91 anni. La notizia è stata data dal Corriere Fiorentino, che scrive che il poeta The post È morto il poeta e scrittore Guido Ceronetti appeared first on Il Post.

morto a 91 anni il poeta e scrittore Guido Ceronetti : Nel 1970 diede vita al Teatro dei Sensibili allestendo insieme alla moglie Erica Tedeschi spettacoli di marionette. Nel corso degli anni vi assisterono personalità quali Eugenio Montale, Guido ...

E' morto Guido Ceronetti - scrittore - poeta e critico : aveva 92 anni : Addio a Guido Ceronetti: lo scrittore, poeta e critico è morto a 92 anni nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena.

“È stato un eroe”. morto lo scrittore e giornalista. Doveva essere una giornata come le altre - poi è accaduto l’impensabile : Si può anche morire da eroi, cioè in una banale giornata iniziate per essere come tutte le altre e dove invece ti ritrovi a dover sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio. Sembra la trama di un libro, ed è infatti così che è Morto all’età di 48 anni il giornalista e scrittore Pierre Cherruau, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all’ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla ...

Bologna. morto il cantautore e scrittore Claudio Lolli : Si è spento a 68 anni, dopo una lunga malattia, il cantautore e scrittore Claudio Lolli. “Una brutta notizia. Se

morto lo scrittore Naipaul : addio al Nobel del 2001 : È Morto lo scrittore anglo-caraibico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, premio Nobel per la Letteratura del 2001 e autore di numerosi saggi e romanzi di successo internazionale.Naipaul era nato nel 1932 a Trinidad, un'isola caraibica, allora di dominio britannico, da una famiglia emigrata dall'India alla fine dell'Ottocento. Da giovane si era trasferito a Oxford per studiare e nel 1957 aveva composto la sua prima opera, "Il massaggiatore mistico". ...