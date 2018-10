Battlefield V | ecco il trailer dedicato alla modalità single player

eurogamer

: Battlefield V: Ecco il nuovo trailer dedicato alla modalità per Giocatore singolo - GamesPaladinsIT : Battlefield V: Ecco il nuovo trailer dedicato alla modalità per Giocatore singolo - PlayStationGen : PRIMO TRAILER SINGLE PLAYER PER BATTLEFIELD 5 Ecco il primo trailer di Battlefield 5 dedicato alla nuova campagna… - PS3zone_IT : Ecco il trailer ufficiale per la modalità campagna di Battlefield V! -

(Di martedì 16 ottobre 2018) DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato il nuovodiV, come promesso, fornendoci uno sguardocampagna per giocatore singolo.Basandosi sulle War Stories, simili a1, i giocatori salteranno in vari ruoli in tutta Europa, dovranno difendersi dall'occupazione nazista della Norvegia nel "Nordlys" e andare dietro le linee nemiche come un soldato inglese in una missione di sabotaggio.Come segnala Videogamer, i veicoli sembrano avere un ruolo importante nelle War Stories, con epiche battaglie aeree che coinvolgono il Supermarine Spitfire della RAF e il micidiale BF-109 della Luftwaffe. Sarà inclusa anche la narrazione dell'attore Mark Strong.Read more…