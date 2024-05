Greenwood - serata da dimenticare | il Getafe cede all'Athletic in 11 vs - lui sbaglia un rigore

(Di venerdì 3 maggio 2024) In archivio la prima gara della giornata di Liga spagnola: l`Club di Bilbao mantiene in vita la corsa per la Champions League con l`Atletico...

greenwood, serata da dimenticare: il Getafe cede all'Athletic in 11 vs 9, lui sbaglia un rigore - In archivio la prima gara della giornata di Liga spagnola: l`Athletic Club di Bilbao mantiene in vita la corsa per la Champions League con l`Atletico Madrid grazie. Continua a leggere>>