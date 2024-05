Il Bologna pareggia ancora | a Torino finisce 0-0 - colpo Champions rimandato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Ilcontinua la sua lenta corsa verso la. Allo stadio Olimpico Grandei rossoblùno 0-0 contro i granata e mettono un altro mattoncino in vista della massima competizione europea. Alla fine, a prevalere sono le difese delle due squadre (tra le migliori del campionato). La squadra di Thiago Motta ora si porta temporaneamente a +5 sulla Roma quinta, che però deve affrontare la Juve in questa giornata di campionato. La buona notizia per i rossoblu e che mancano soltanto 3 gare alla fine della stagione e quando non si può vincere è megliore. Ildi Juric, come da aspettative, si è dimostrato avversario ostico, in un campo resopiù difficile dalla pioggia battente. Le occasioni ...