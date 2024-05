Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme | l’ultimo avvistamento

(Di venerdì 3 maggio 2024) La tormentata storia d’amore trafinalmente ha ritrovato il sereno. La coppia, infatti, si è data una seconda possibilità dopo la lunga guerra mediatica che sifatti a vicenda. E adesso sembrano di nuovo inseparabili. Ecco dovestati visti l’ultima volta. Tratutto è tornato come un tempo, o quasi. La coppia ancora non pubblica alcuno scatto, ma questa volta vuole fare le cose con calma, visto anche comeandate le cose tra di loro l’ultima volta a seguito della nascita della piccola Celine Blue. Eppure,stati avvistati nuovamenteproprio di ...

