Griglia di partenza F1 - Sprint GP Miami 2024 | Leclerc arpiona la prima fil - Sainz dietro Ricciardo!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nelle qualifichedi oggi è stata determinata ladidelladel GP didel Mondiale di F1, che vedrà disputarsi domani, sabato 4 maggio, la gara breve che sarà valida come seconda stagionale, all’interno del sesto round del calendario della F1. Nella gara breve a partire al palo sarà il neerlandese Max Verstappen (Red Bull), primo in 1:27.641, davanti al monegasco Charles(Ferrari), secondo a 0.108, mentre si accomodano in seconda fila il messicano Sergio Perez (Red Bull), terzo a 0.235, e l’australiano Daniel(Team RB), quarto a 0.403. In terza fila lo spagnolo Carlos(Ferrari), quinto a 0.462, davanti all’australiano Oscar Piastri (McLaren), sesto a 0.520. In quarta fila ...