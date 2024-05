(Di venerdì 3 maggio 2024) Continua il momento opaco dell'undici di Thiago Motta che subisce per lunghi tratti l'aggressività dei granata senza riuscire mai a pungere. Il Toro è poco preciso e non trova la zampata vincente

brutto infortunio per Lewis Ferguson durante la partita tra Bologna e Monza. L’ Inter ha voluto realizzare un post di vicina nza per lo scozzese. vicina NZA ? Ferguson si è rotto il crociato durante Bologna -Monza, match pareggiato 0-0. Il centrocampista scozzese ha finito qui la stagione dovrà dire ... Continua a leggere>>

Un brutto bologna non va oltre allo 0-0 contro il Torino - Il momento opaco del bologna di Thiago Motta continua anche a Torino ed i felsinei non riescono ad approfittare dell’ennesima occasione per mettere il colpo del ko nella lotta alla Champions. L’undici ... Continua a leggere>>

Torino-bologna 0-0: i rossoblu mancano il sorpasso alla Juventus, pari senza reti contro i granata - SERIE A - Le occasioni migliori sono del Torino in un match teso e molto equilibrato. Sanabria viene fermato dalla traversa nel primo tempo, Skoruspki chiude la ... Continua a leggere>>

Toro, col bologna serve una reazione. I granata devono giocare a viso aperto - Toro, serve una reazione Dopo il brutto pareggio casalingo di due giornate fa contro il Frosinone, davanti ai propri tifosi i granata dovranno avere una reazione, perlomeno da un punto di vista ... Continua a leggere>>