Delusione di Sergio Ballo ai David di Donatello - che sbotta | Tirchieria! Sono molto arrabbiato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 3 maggio 2024) Durante la serata deidie Daria Calvelli hanno vinto il premio per i Migliori Costumi per ‘Rapito’ di Marco Bellocchio. Il famoso costumista però ha espresso la suaper due ragioni: aver ricevuto un premio solo e non due (visto che con lui c’era anche Daria Cavelli) e perché lui e la collega nonstati invitati nella sala con gli altri candidati.e Daria infatti hanno ritirato la statuetta sulle scale del Teatro 14 di Cinecittà. Ladie la dedica all’amica scomparsa. “Di questa statuetta ne faremo un giudizio salomonico, la tagliamo in due. La. Siamo in due, potevate darcene anche due, che. ...