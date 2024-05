F1 - Adrian Newey | Sono stati 18 anni fantastic - ora una piccola pausa E sul futuro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il protagonista del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, non è Max Verstappen, né Charles Leclerc, né Carlos Sainz. Il vero uomo del weekend è infatti il Direttore Tecnicoche, nelle scorse ore, ha annunciato il suo addio alla Red Bull, scuderia diventata leader proprio grazie alle sue geniali intuizioni. La notizia ha letteralmente mandato in tilt il cirus e i media, dando il via al più classico dei toto-nomi. Secondo indiscrezioni sempre più forti infatti il britco potrebbe firmare con la Ferrari, lavorando così con il pilota Lewis Hamilton, il quale approderà nel team del Cavallino Rampante il prossimo anno. Al momento però, l’ingegnere sta abilmente glissando tutte le domande in merito, come confermato anche in una brevissima intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ...