Isola - arriva nuovo concorrente | Luxuria pesca ancora da Ballando

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'attuale edizione de L'dei Famosi è partita davvero male e con numerose difficoltà. Ritiri, esclusioni, personaggi chiamati all'ultimo momento che hanno declinato l'offerta, situazioni che avrebbero dovuto creare clamore, nonché attenzione e ascolti, ma non sono state sfruttate a dovere in linea con le volontà feree della nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi. L'dei Famosi chiude in anticipo tra cinque settimane esatte: la data della finale sarà il 4 giugno prossimo. Nonostante il cast quasi dimezzato, nella puntata in onda lunedì 6 maggio 2024unnaufrago: Dario Cassinidell'dei Famosi. Secondo TvBlog, ulteriori personaggi sbarcheranno in Honduras nelle prossime settimane. Chi è Dario Cassini...

