Intervista a Paola Cortellesi | ma è vero che Lady Gaga vuole acquistare i diritti di C’è ancora domani?

(Di venerdì 3 maggio 2024)è una delle protagoniste indiscusse della serata dei David di Donatello, in onda venerdì sera 3 maggio su Rai 1. L’attrice è candidata per il suo film ‘C’è‘, prima opera da regista, e record di incassi. Vediamo insieme cosa chi ha detto sulla pellicola e sulla serata.all’attriceai David di Donatello 2024 Noi di Superguidatv abbiamoto. I candidati ai David in mattinata sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha spiegato come gli artisti debbano essere lasciati liberi di esprimersi. Un concetto che trova pieno appoggio nell’attrice. “Vanno lasciati liberi perché se non sono liberi non ci sono stimoli ...

Tutto pronto a Cinecittà per il galà del cinema italiano. Stasera in tv in diretta su Rai 1 alle 20.35 vanno in onda i David di Donatello 2024. La 69esima edizione dei premi distribuiti dall’Accademia del Cinema Italiano diretta da Piera Detassis. ... Continua a leggere>>

Subito 3 riconoscimenti per il film campione d'incassi Subito 3 premi per C'è ancora domani , il film di Paola Cortellesi , all'edizione 2024 dei David di Donatello . La regista e attrice si è aggiudicata il David dello spettatore per il record di presenze in sala, con 5,5 milioni di spettatori. ... Continua a leggere>>

"C'è ancora domani" porta inoltre alla vittoria del David come migliore attrice non protagonista Emanuela Fanelli. - Il David di Donatello 2024 per il miglior attore non protagonista va a Elio Germano per "Palazzina Laf". Il premio per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per "C'è ancora domani ... Continua a leggere>>

David di Donatello, ecco tutti i premiati - Ecco le premiazioni della serata David dello spettatore. Il premio David dello spettatore va a Paola cortellesi, che con il film C'è ancora domani (2023) è al suo esordio come regista. "Gli spettatori ... Continua a leggere>>

David Donatello, Paola cortellesi e C'è ancora domani fanno il pieno di premi - Un premio dopo l'altro per C'è ancora domani, il film di Paola cortellesi, all'edizione 2024 dei David di Donatello. La regista e attrice ha aperto la serata aggiudicandosi il David dello spettatore ... Continua a leggere>>