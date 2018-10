Magnini all’Overtime Festival | “le accuse di doping? Cammino a testa alta”

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Filippocommenta lediall’Overtime“Lo sport è un gioco ma soprattutto fatica e sacrificio. Ledi? Posso camminare aalta, ho le spalle molto grandi. E sicuramente non cambierei nulla di quello che sono riuscito a fare in questi anni”. E’ un Filippoestremamente determinato e motivato quello visto ieri sera a Macerata, in occasione del suo intervento a Overtime. “Il nuoto è stato la mia vita per 27 anni – ha dichiarato l’atleta pesarese, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero – Devo dire che la scelta di dire basta è arrivata a mio avviso nel momento più opportuno. Adesso ho molto più tempo libero, anche per andare al cinema o fare la spesa. Le delusioni e il? Parlerò soltanto nelle sedi più opportune. Di momenti infelici ne ho avuti tanti, molto più delle vittorie ma rimango per ...