Il WWF lancia l’sos oceani | “Risorse al limite | 800 milioni di persone a rischio per

Barcolana 2018 : il WWF lancia il progetto #SafeSharks per salvare gli squali nel Mediterraneo : Gli squali sono sopravvissuti alle ere geologiche ma oggi sono a rischio per colpa dell’uomo, soprattutto nel Mediterraneo . Sebbene si conosca ancora poco sulle loro abitudini, una cosa è certa: oltre la metà delle 86 specie che popolano il Mare Nostrum, tra squali , razze e chimere, sono a rischio soprattutto perché catturate nelle reti a strascico o negli attrezzi da pesca utilizzati per la pesca al tonno o al pesce spada. Si calcola che nel ...

Ambiente - il WWF lancia l’allarme : “Il leone a rischio estinzione” : Il leone sta vivendo un drammatico declino. Estinto da tempo in tutto il Nord Africa, il leone (Panthera leo) e’ in via d’estinzione nell’Africa occidentale, dove rimangono poche centinaia di individui. Il futuro di questo spettacolare felino sta diventando davvero preoccupante in tutto il continente africano: i 3/4 delle popolazioni studiate soffrono una condizione di declino e in soli 21 anni (3 generazioni per ...