tg.la7

: Il sondaggio politico di lunedì 15 ottobre 2018 - TgLa7 : Il sondaggio politico di lunedì 15 ottobre 2018 - masechi : ????Domenica si vota in Baviera. Sondaggio: CSU e SPD perdono 14.7 punti e 9.6 punti. SPD dimezzata e CSU ridimension… - PinoPinig19 : RT @TgLa7: Il sondaggio politico di lunedì 15 ottobre 2018 -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Lega e M5s perdono rispettivamente mezzo punto e lo 0,9%. In calo anche Pd e FI. In controtendenza Fdl. Riguardo della manovra, la riforma delle pensioni è la più gradita, preoccupazione per finanze ...