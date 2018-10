GRANDE FRATELLO VIP 2018 | 4ª PUNTATA Diretta | eliminato e concorrenti | Silvestrin

Cristiano Malgioglio entra al GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Foto - il Castigatore lo aspetta al varco : Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip: il concorrente della scorsa edizione avrà il compito di risollevare gli ascolti deludenti. Ci riuscirà?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:36:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip : Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica : Il gossip impazza da quando l’ex di Fabrizio Corona ha confessato di essere in ansia per un ritardo, tanto che L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Fabio Basile sussurra : “Mandate in nomination…” (GRANDE FRATELLO Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

MARCHESA D'ARAGONA / Per Daniela Del Secco sarà una serata complicata (GRANDE FRATELLO Vip) : MARCHESA D’Aragona, la vamp si è presa una cotta per Walter Nudo. Ha confessato infatti ad Andrea Mainardi di trovare l'uomo veramente affascinante. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:28:00 GMT)

ILARY BLASI - LOOK AL GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Indosserà una parrucca bionda anche stasera? : ILARY BLASI conduce la quarta puntata del GRANDE FRATELLO Vip 2018: dopo la confessione a Verissimo, Indosserà un'altra parrucca bionda? La sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:26:00 GMT)

FRANCESCO MONTE LITE CON GIULIA SALEMI/ Cecilia Rodriguez "entra" nella Casa e... (GRANDE FRATELLO Vip) : FRANCESCO MONTE: nuove tensioni con GIULIA SALEMI. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:13:00 GMT)

PATRIZIA DE BLANCK CONTRO MARCHESA D’ARAGONA/ La Contessa rivela la verità (GRANDE FRATELLO Vip) : PATRIZIA De BLANCK, la donna è pronta ad entrare nella casa per attaccare Daniela Del Secco d'Aragona sottolineando che non è mai stata una MARCHESA. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:11:00 GMT)

Replica GRANDE FRATELLO Vip quarta puntata in streaming su MediasetPlay e La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 3: stasera in prime time su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di questa nuova edizione che continua a faticare molto dal punto di vista degli ascolti. Il reality show, infatti, non sta ottenendo risultati positivi come negli anni scorsi e la media si è appiattita sulla soglia dei 3.2 milioni di spettatori a settimana. Vi ricordiamo che la quarta puntata di stasera del ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - diretta quarta puntata : entra Malgioglio - sorprese per Giulia Salemi e la Marchesa : di Ida Di Grazia Manca davvero poco all'inizio della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 che seguiremo in diretta su Leggo.it . Questa sera oltre all'ingresso di Cristiano Malgioglio gli ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - il caso bestemmie e il post di Gianluca Impastato : «Un anno fa inaspettatamente lasciai la casa...» : Uno strano post di Gianluca Impastato , ex gieffino della versione vip, eliminato nella scorsa edizione della Casa del Grande Fratello per via di una bestemmia. Stasera durante la diretta del reality, ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 4ª puntata/ Diretta - concorrenti ed eliminato : un amore segreto nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:54:00 GMT)

ALESSANDRA MORETTI INCINTA DI MAURIZIO BATTISTA?/ Video - la "scoperta" di Mainardi (GRANDE FRATELLO Vip) : MAURIZIO Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 perchè la moglie è incita? Andrea Mainardi ipotizza con Walter Nudo sull'uscita del comico romano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:52:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip - è ufficiale : nessun concorrente ha bestemmiato : Grande Fratello Vip: nessun concorrente ha bestemmiato. Il comunicato Nelle ultime ore una polemica si è abbattuta sulla Casa del Grande Fratello Vip. Alberto Dandolo ha pubblicato sui social un video (che già circolava da alcuni giorni sui social) in un cui uno dei concorrenti, non inquadrato in quell’istante, sembra pronunciare una bestemmia. La presunta blastemia è stata attribuita in rete a Francesco Monte e a Fabio Basile. Le tante ...

Diretta GRANDE FRATELLO : nuova eliminazione e l'ingresso a sorprese di Malgiolio : Il Grande Fratello Vip si appresta ad andare in onda con la sua quarta puntata. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini si addentreranno nei meandri della casa più spiata d’Italia, per farci conoscere le vicissitudini e gli intrighi dei Vip in gara. Come ogni settimana avremo la possibilita' di conoscere il concorrente che verra' eliminato. In lizza ci sono Enrico Silvestrin [VIDEO], Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Il concorrente eliminato, ...