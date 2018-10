Fanno buco nella parete e rapinano una banca | È caccia ai 5 malviventi

ilgiornale

: #Roma, #rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca: i passanti danno l’allarme e fanno fallire il co… - globne : #Roma, #rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca: i passanti danno l’allarme e fanno fallire il co… - ohitsharingan : Questi maschi che ogni buco è buono non considerando mai se la ragazza in questione si sia affezionata o meno mi fa… - ftchimie : Tutti sullo stesso orecchio? Sei consapevole del fatto che non riuscirai a dormirci su per un paio di notti, si? ah… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un commando armato fromato da cinque persone, con indosso maschere, parrucche, cappelli e occhiali da sole, ha fatto irruzionefiliale dellapopolare di Novara del quartiere Portuense di Roma e ha svuotato il caveau. I rapinatori sono entrati attraverso unaperto in un garage attiguo al palazzo, hanno disarmato la guardia giurata sorprendendola alle spalle e hanno costretto il direttore ad aprire la cassaforte. Poi sono fuggiti dal tunnel usato per entrare prima dell'arrivo della polizia, allertata dai passanti che - dall'esterno dell'edificio - si erano accorti che accadeva qualcosa di strano. Ignoto il bottino, ma non si esclude che si tratti degli stessiche già in passato hanno messo a segno colpi simili. Dopo aver aperto il caveau sotto le minacce delle pistole, il direttore dellaha avuto un malore e ha perso i sensi. È stato soccorso sul posto ...