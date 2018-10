Campionati Mondiali di Tiramisù | anche due tavoli gluten free

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - due podi per l’Italia in Andorra : Brilla il secondo posto della formazione femminile under 20 che, dopo la vittoria ai recenti Europei, riesce a salire un gradino rispetto alla passata stagione Italia due volte sul podio dei Campionati Mondiali di corsa in montagna. A Canillo, nel Principato di Andorra, la squadra maschile senior conferma la medaglia d’argento della scorsa edizione, piazzando tre atleti nella top ten: settimo il comasco Francesco Puppi, ottavo e nono i ...

Atletica - tutto pronto per i Campionati Mondiali di corsa in montagna : sedici azzurri in gara : Il Principato di Andorra ospiterà domani i Campionati Mondiali di corsa in montagna, ecco tutti gli azzurri impegnati Appuntamento sulle cime iridate. Domenica 16 settembre a Canillo, nel Principato di Andorra, è il giorno dei Campionati Mondiali di corsa in montagna per 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne. Presenti tutte e quattro le formazioni al completo: seniores e under 20, in ambedue i settori. La squadra italiana viene da una delle ...

Ginnastica ritmica - sorriso Italia : l’argento ai Campionati Mondiali di Sofia vale il pass per Tokyo 2020 : Il secondo posto ottenuto nell’all-around dei campionati mondiali di Sofia permette alle azzurre di qualificarsi per Tokyo 2020 Splendido risultato per la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, le Leonesse infatti vincono uno splendido argento ai campionati mondiali di Sofia nell’all-around, chiudendo alle spalle della Russia e davanti alla Bulgaria. Un piazzamento che vale per le azzurre anche il pass per i Giochi Olimpici ...

Campionati Mondiali Changwon Tiro a Segno – Pioggia di medaglie per gli azzurri nel target sprint juniores : Tante medaglie per gli azzurri ai Campionati Mondiali di Tiro a Segno di Chanwong: italiani super nel target sprint juniores Ancora medaglie per l’Italia ai Campionati Mondiali di Changwon: dopo l’oro conquistato da Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) nella carabina 10 metri mista juniores, oggi il tiratore azzurro Giovanni Pezzi (Ravenna) ha conquistato il titolo assoluto nella specialità di target ...

Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio - domani il via a Plovdiv : Italia presente in 24 specialità : Oggi pomeriggio, alle 18.30 (le 17.30 in Italia) è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione domani, domenica 9 settembre, a partire dalle 9.30 ora locale (le 8.30 in Italia) prenderanno il via a Plovdiv (Bulgaria) i Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio (senior, pesi leggeri, pararowing). Le gare si disputeranno sul bacino remiero del Maritza River a Plovdiv e andranno avanti fino a domenica 16 settembre. Il ...

Campionati Mondiali Tiro di Campagna - tredici atleti azzurri ancora in gara nelle sfide individuali : La lunga giornata di scontri diretti a Cortina D’Ampezzo promuove cinque azzurri alla sfida che precede le semifinali dove già sono qualificati nove arcieri della Nazionale La giornata piovosa di Cortina d’Ampezzo non ferma la marcia azzurra ai Campionati Mondiali Tiro di Campagna. La Nazionale, sotto gli occhi attenti del Direttore Tecnico Mauro Berruto, arrivato sulle Dolomiti fin dal mattino per seguire i match, rimane in gara con 13 ...

Campionati Mondiali di corsa in montagna - ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri : L’Italia potrà contare sul campione europeo Bernard Dematteis, oro a Skopje il 1° luglio, e sul gemello Martin, bronzo in Macedonia La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali di corsa in montagna assoluti e under 20. Domenica 16 settembre a Canillo (Andorra) vestiranno l’azzurro 16 atleti (8 uomini e 8 donne), di cui metà sono under 20. L’Italia potrà contare sul ...

Campionati Mondiali di Tiro a Segno - l’Italia conquista il suo primo oro nella carabina 10 metri mista junior : Marco Suppini e Sofia Benetti sono saliti sul gradino più alto del podio stabilendo anche il record mondiale per la loro categoria, alle loro spalle Iran (497.7) e India (435.0) L’Italia conquista il suo primo oro e titolo mondiale in questa edizione dei Campionati Mondiali in corso a Changwon grazie alla brillante prestazione di due giovani e prometteni atleti: Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) sono ...

Tiro a segno – Campionati Mondiali - Petra Zublasing settima nella carabina ad aria compressa : La competizione è stata vinta dalla campionessa di casa Hana Im (251.1), in seconda posizione si è piazzata l’indiana Anjum Moudgil (248.4) seguita dalla coreana Eunhea Jung (228.0) Proseguono a Changwon in Corea i Campionati Mondiali di Tiro: oggi l’azzurra Petra Zublasing (Carabinieri) si è qualificata in finale nella specialità di carabina ad aria compressa femminile, unica atleta europea insieme alla tedesca Isabella ...

Campionati Mondiali di Call of Duty : Doug "Censor" Martin non centra l'obiettivo : Il suo clan, Complexity, non ha superato i play out del Call of Duty World League Championship che si è tenuto a Columbus qualche giorno fa ed è rimasto fuori dagli otto migliori team al mondo. ...

#Pokémon : lo streaming italiano dei Campionati Mondiali sarà online grazie al crowdfunding : Con i fondi raccolti sulla piattaforma di crowdfunding Ulule, il team di Pokémon Millennium realizzerà il commento live in lingua italiana dei match dei videogiochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna durante i Campionati Mondiali di Pokémon, che si terranno a Nashville dal 24 al 26 agosto. Obiettivo raggiunto e superato in meno di 24 ore grazie ad oltre 140 sostenitori tramite la piattaforma di crowdfunding di Ulule: è il successo della ...

Ginnastica - Campionati Nazionali USA : Simone Biles per un nuovo show - Hurd e Smith la sfidano. I Mondiali sono vicini… : Fine settimana (17-20 agosto) determinante per la Ginnastica artistica a stelle e strisce, a Indianapolis si disputano i Campionati Nazionali USA che avranno un peso determinante sulle convocazioni per i Mondiali in programma a fine ottobre a Doha. Si preannuncia grande spettacolo e, come sempre, si disputeranno due all-around per assegnare il titolo nel concorso generale: le ragazze dovranno dunque eseguire otto esercizi sui quattro attrezzi ...