Attivista per diritti Afrikaner | nazionalizzazione terre in Sudafrica sarebbe disastro

Nobel per la pace al ginecologo Denis Mukwege e all'Attivista Nadia Murad : Nell'est del Congo, la prevalenza e l'intensità dello stupro e di altre violenze sessuali sono descritte come le peggiori del mondo. In Iraq e in Siria l'Isis ha pianificato e messo in pratica la ...

Turchia - fermato un Attivista italiano di sinistra per i diritti civili : Un attivista italiano di 53 anni è stato fermato a Istanbul, in Turchia, dove si trovava per seguire il processo a carico di un gruppo musicale accusato di terrorismo. L'uomo, residente a Massa in ...

Un’Attivista egiziana è stata condannata a due anni per aver diffuso un video in cui parlava di molestie sessuali : L’attivista egiziana Amal Fathy, moglie del consulente legale della famiglia di Giulio Regeni, è stata condannata a due anni di carcere per aver condiviso su internet un video in cui, tra le altre cose, accusava il governo di non difendere The post Un’attivista egiziana è stata condannata a due anni per aver diffuso un video in cui parlava di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Ergastolo per omicidio Attivista gay : ANSA, - NAPOLI, 26 SET - Il giudice del tribunale di Napoli Nord, Fabrizio Finamore, ha condannato all'Ergastolo il 36enne Ciro Guarente, imputato per l'omicidio, avvenuto ad Aversa , Caserta, nel ...

Uccise Attivista gay per gelosia - la sentenza : ergastolo per Ciro : È stato condannato all'ergastolo in un processo con rito abbreviato. Ciro Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo...

Uccise Attivista gay per gelosia - la sentenza : «Ergastolo per Ciro» : È stato condannato all'ergastolo in un processo con rito abbreviato. Ciro Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo...

Germania : governo preoccupato per salute Attivista Pussy Riot : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’Attivista delle Pussy Riot Pyotr Verzilov è stato ricoverato in ospedale per un sospetto avvelenamento : L’attivista delle Pussy Riot Pyotr Verzilov è stato ricoverato in ospedale per un sospetto avvelenamento. Secondo il sito di news Meduza, che ha parlato con amici e parenti di Verzilov, il ricovero è iniziato l’11 settembre dopo che Verzilov aveva The post L’attivista delle Pussy Riot Pyotr Verzilov è stato ricoverato in ospedale per un sospetto avvelenamento appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - prima condanna a morte per Attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Salento - il gip nega ad Attivista No Tap di partecipare al corteo per la figlia morta : L'uomo è destinatario di un divieto di avvicinamento per aver partecipato ad alcuni blocchi stradali contro il gasdotto. La figlia 25enne, anche lei attivista No Tap, morì in un incidente stradale lo scorso anno

Matteo Salvini denunciato per odio razziale da un Attivista Rom : Nella mattinata di questo venerdì 10 agosto è stato protocollato presso il Tribunale di Roma un atto ufficiale di denuncia-querela firmato dall'attivista rom Alievski Musli contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffusione di idee basate sull'odio razziale ed etnico. In particolare sono sotto accusa le frasi dette dal leader leghista alcune settimane fa a un'emittente Tv lombarda, riprese ampiamente da tutta la stampa nazionale, nel ...