Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus | CR7 orgoglioso

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo : la rivelazioni della showgirl dopo le accuse : Raffaella Fico stupida dalle accuse contro Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è intervenuta con fermezza sulle ultime accuse a Cristiano Ronaldo. Le parole della showgirl sono state chiare e capitano senz’altro in un momento di forte stress emotivo per il calciatore. La Fico ha fatto intendere neanche troppo velatamente che il calciatore ora passato alla Juve è […] L'articolo Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo: la rivelazioni ...

Bentancur e Ronaldo show per la 10ª : la Juventus passa a Udine : Udine - Dieci vittorie su dieci, otto su otto in campionato: eppure i numeri, che iniziano ad assumere proporzioni ingombranti, non esprimono tutta la superiorità che si percepisce in questo inizio di ...

Neymar show in Brasile - punizione ed esultanza alla Cristiano Ronaldo. IL VIDEO : Salto in alto con torsione in volo e atterraggio perfetto. Poi, la gioia negli occhi e le braccia ben aperte. Quella di Cristiano Ronaldo è un'esultanza vista e rivista più volte, diventando un segno ...

Bobo Vieri show : "Ronaldo non si discute. Moratti? Se mi invita per un caffè - ci sono" : Senza peli sulla lingua, diretto, caustico. Un vero Bobo-show. Ecco tutte le sue dichiarazioni più ficcanti a Pressing

Bobo Vieri show : "Ronaldo non si discute. Moratti? Se mi invita per un caffé - ci sono" : Senza peli sulla lingua, diretto, caustico. Un vero Bobo-show. Ecco tutte le sue dichiarazioni più ficcanti a Pressing

Vieri show in tv : “se criticate Cristiano Ronaldo me ne vado!” : Bobo Vieri non accetta le critiche a Cristiano Ronaldo, un ‘problema che non esiste’ a detta dell’ex centravanti di Juve ed Inter Bobo Vieri non ci sta ad udire critiche a Cristiano Ronaldo e sbotta. Ospite in tv di Pierluigi Pardo a Pressing, l’ex attaccante della Juventus (tra le altre), ha tuonato all’ennesima critica al calciatore più forte al mondo: “Se discutiamo Ronaldo me ne vado”, ha ...

Juventus - sfida di tiri al volo in allenamento : show di Ronaldo e Dybala : Impossibile non divertirisi quando si ha tutto questo talento in squadra. E così, negli allenamenti della Juventus oltre al duro lavoro c'è spazio anche per delle sfide che si chiudono con il sorriso, ...

Moggi show sulla Juve e non solo : “che errore prendere Cristiano Ronaldo” : Luciano Moggi non è molto d’accordo con le recenti mosse di calciomercato della Juventus, come ad esempio il colpo Cristiano Ronaldo Luciano Moggi ci ha abituati a dichiarazioni senza peli sulla lingua. Anche stavolta, interpellato dal Corriere dello Sport, l’ex dirigente bianconero ha dato spunti molto interessanti, su tutti quello relativo all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: “Come marketing, ...

Cristiano Ronaldo show : “voglio la Champions! Mio figlio sarà forte come me” : Cristiano Ronaldo a tutto tondo dalla vittoria della Champions League con la Juventus al futuro del suo Cristiano Jr Cristiano Ronaldo è il nuovo testimonial di DAZN nel mondo. Per annunciare il tutto, l’emittente ha deciso di inaugurare il sodalizio con un’intervista, nella quale CR7 parla della Champions League tanto ambita dalla Juventus, ma anche del rapporto col figlio. “voglio vincere la Champions con la Juve. Ci ...

DIRETTA/ Atalanta-Frosinone (risultato finale 4-0) : Papu Gomez show - Gasperini "è il nostro Cristiano Ronaldo" : DIRETTA Atalanta Frosinone, streaming video e tv: risultato finale 4-0, Papu Gomez show. Gasperini: "E' il nostro Cristiano Ronaldo, ora testa all'Europa League"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:22:00 GMT)

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-1 - dominio bianconero. Khedira segna - show Cristiano Ronaldo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

Cristiano Ronaldo - è subito show 'Obiettivo Champions' : Festa per la prima in campo in maglia bianconera, per la tradizionale amichevole di Villar Perosa di inizio stagione. CR7 non delude, segna e esalta il pubblico -

VIDEO L’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! Gol in amichevole e show - gli highlights della partita : Cristiano Ronaldo oggi ha fatto il proprio debutto con la maglia della Juventus. Il fenomeno portoghese è sceso in campo a Villar Perosa per l’amichevole in famiglia, la tradizionale Juventus A contro Juventus B che precede l’inizio della stagione. Subito show di CR7 che ha incantato tutti i presenti e che ora si lancia verso l’esordio in Serie A previsto sabato prossimo contro il Chievo. Di seguito i VIDEO con gli highlights ...

VIDEO/ Juventus A Juventus B (5-0) : highlights e gol partita. Ronaldo show (amichevole Villar Perosa) : Diretta Juventus A Juventus B info streaming VIDEO e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della classica partita amichevole in famiglia (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:50:00 GMT)