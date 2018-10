Milano | micro-case e centri diurni | nuova strategia con i clochard

Politecnico di Milano in progetto europeo per microscopio Prochip : Milano, 6 set., askanews, - Il Politecnico di Milano sta collaborando allo sviluppo di un minuscolo microscopio a superisoluzione in grado di comprendere la struttura delle celle tumorali e sviluppare ...

Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano - -1 - 73% - - giornata in discesa per STMicroelectronics : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 63.548,66 con una perdita ...

Male il comparto tecnologico a Milano - -4 - 37% - - in forte calo STMicroelectronics : Teleborsa, - Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha ...