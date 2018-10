Juventus-Barcellona | quante sfide | Pogba e Rabiot | De Ligt e De Jong

Dalla Spagna : 'Duello Juventus-Barcellona per Balerdi' : ROMA - La Juventus prova a mettersi in mezzo fra il Barcellona e Leonardo Balerdi , 19enne centrale argentino del Boca Juniors . Secondo il quotidiano catalano 'Sport', i bianconeri da qualche mese starebbero cercando di chiudere un accordo per la giovane promessa Xeneize, difensore forte fisicamente, bravo nell'anticipo e nel gioco aereo ma che ha dimostrato ...

MESSI : "Juventus CON CRISTIANO RONALDO FAVORITA PER LA CHAMPIONS"/ Fedeltà al Barcellona : "non me ne vado" : MESSI: "Juventus con CRISTIANO RONALDO FAVORITA per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 00:45:00 GMT)

Messi - "Juventus con Cristiano Ronaldo favorita per la Champions"/ Barcellona - l'argentino : "Real indebolito" : Messi: "Juventus con Cristiano Ronaldo favorita per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 23:27:00 GMT)

Messi : Barcellona - voglio la Champions. Juventus tra le favorite : ROMA - 'Sì, credo che ora ci tocca vincerla di nuovo' . Messi e la Champions , obiettivo dichiarato del suo Barcellona proprio attraverso le parole del suo fuoriclasse, intervistato da Radio Catalunya ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

GIRONE Juventus / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : l'anno scorso fu il Barcellona... : La JUVENTUS affronta il GIRONE di Champions League per il settimo anno consecutivo, e nel Sorteggio di Montecarlo sta per scoprire gli avversari contro cui dovrà giocare nella sua prima fase(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:41:00 GMT)

Champions - la classifica per valore delle rose dei club : 1° il Barcellona - 10la Juventus : Il Barcellona è la squadra che vale di più tra le 32 partecipanti alla prossima Champions League , fonte Transfermarkt, . 3° il Real campione in carica, 10la Juventus. Alle spalle dei bianconeri le ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Barcellona-Juventus - gli aggiornamenti su Pogba : TORINO - Il Barcellona continua a lavorare dietro le quinte per preparare il terreno all'assalto a Paul Pogba , centrocampista campione del mondo con la Francia, ormai sempre più lontano dal progetto di José Mourinho e del Manchester United . Nei giorni scorsi erano arrivati i messaggi del giocatore, che ha espresso il desiderio di ...