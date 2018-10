Roma | partito il corteo contro gli sfratti e gli sgomberi

'I giovani si alzano per farmi sedere sui mezzi'. Il deputato del partito dei Pensionati ringrazia Roma : A Roma esistono ancora tracce di educazione civica. A rivelarlo, sorpreso, è Carlo Fatuzzo, deputato Forza Italia, leader dei partiti di Pensionati. 'Io tutte le mattine prendo il trenino che da Ostia ...

Pd - Padoan : “Io in piazza? No - ero fuori Roma. Zingaretti è ottimo candidato ma sono per l’unità del partito” : “Io in piazza ieri col Pd? No, ero fuori Roma”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “sono per un Pd unito. Zingaretti è un ottimo candidato, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra ...

Quanta gente c’era alla manifestazione del Partito Democratico a Roma : Il bacino di piazza del Popolo, stando ai dati forniti dal sito Acme.com, misura tra i 14.000 e i 16.000 metri quadrati. Contando circa 4 persone per metro quadro, stima massima di persone che possono stare in piedi nella micro-area presa in considerazione, una piazza del Popolo completamente libera può contenere tra le 56.000 e le 64.000 persone, dunque una cifra inferiore rispetto a quanto annunciato ieri dal palco.Continua a leggere

Roma - è già partito il dopo Di Francesco : nomi eccellenti si contendono la panchina giallorossa : La clamorosa sconfitta subita a Bologna ha colpito nell’orgoglio la dirigenza giallorossa, che potrebbe adesso decidere di cambiare la guida tecnica Un ko pesantissimo, un colpo durissimo da incassare soprattutto per la prestazione messa in mostra nell’arco dei novanta minuti. La Roma torna da Bologna con le ossa rotte, palesando ampie lacune al cospetto di una formazione non eccelsa dal punto di vista tecnico. LaPresse / AFP ...

Fondi Lega - Mussolini vs Romano : “Colpo della magistratura per distruggere un partito”. E imita Maria Elena Boschi : Bagarre a L’aria che tira estate (La7) tra l’europarlamentare Alessandra Mussolini, ex Forza Italia, e il deputato Pd, Andrea Romano. Mussolini esprime il suo totale dissenso rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda dei Fondi della Lega e attacca duramente la magistratura: “Questo è tentare di distruggere in tutti i modi un partito che ha consenso democratico, come è già successo con Berlusconi ...

Pd - il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...

Romano (Pd) vs Mussolini : “Fico inascoltato nel M5s - gli propongo di iscriversi al nostro partito”. “Siete disperati” : “Dato che Fico non lo ascolta nessuno nel Movimento 5 stelle, gli propongo di iscriversi al Partito democratico”. La provocazione arriva da Andrea Romano, deputato del Pd, ospite a Coffee Break su La7. “Siete dei disperati” è stata la replica di Alessandra Mussolini. Ieri, lunedì 3 agosto, Roberto Fico ha partecipato alla Festa dell’Unità di Ravenna ed è stato lungamente applaudito – e apprezzato – dai ...

Equitazione – Longines Global Champions Tour Roma - partito il conto alla rovescia : Tutto pronto per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la quarta edizione del Longines Global Champions Tour Roma, concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre. Due gli internazionali: un CSI 2 e un CSI 5. Ventotto le nazioni, provenienti ...