Sampdoria | Ekdal in Svezia | Regini a parte

Probabili formazioni / Sampdoria Inter : Ekdal vs Vecino - il duello. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Inter: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a Marassi (5^ giornata)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Sampdoria - problemi fisici per Albin Ekdal : le ultime novità : Albin Ekdal in dubbio per le prossime gare della Sampdoria a causa di noie fisiche accusate con la sua Nazionale problemi fisici per Albin Ekdal, il quale è a rischio per le prossime gare della Sampdoria. Il calciatore, impegnato con la Nazionale svedese, ha avuto qualche noia fisica, come rivelato ad aftonbladet.se: “Stavo veramente molto male, ero stato a letto per due giorni per problemi intestinali. Non c’ero con la testa e ...

Ekdal : 'Ho detto subito sì alla Sampdoria. Io regista? Vi spiego...' : E anche sua figlia vestirà i colori più belli del mondo, dato che la compagna di Ekdal è incinta e il 20 ottobre scadrà il termine: ' Mia figlia nascerà sampdoriana . Sul nome siamo indecisi, ma ...

Sampdoria - il rito di iniziazione di Saponara - Tonelli ed Ekdal è esilarante [VIDEO] : La stagione della Sampdoria non è iniziata nel migliore dei modi, sconfitta all’esordio contro l’Udinese dopo il rinvio dell partita contro la Fiorentina in seguito al crollo del ponte Morandi. Il club blucerchiato adesso si prepara per un nuovo importante match e soprattutto difficile, di fronte il lanciatissimo Napoli di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore un video ha fatto il giro del web, i calciatori della Sampdoria ...

Sampdoria - Giampaolo pronto al via : le condizioni di Ekdal - Tonelli e Saponara - Ponte Morandi e tanto altro : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato dei nuovi arrivati in casa doriana ed ha svelato d’avere già l’11 in testa per domenica Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa, pronto all’esordio doriano dopo il rinvio della scorsa settimana. “Una settimana fa ero deciso a non giocare Samp-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : Ekdal ha firmato : GENOVA - Albin Ekdal torna a giocare in Italia. ufficiale l'acquisto da parte della Sampdoria del 29enne centrocampista svedese, ex di Juve, Siena e Cagliari, proveniente dall' Amburgo . Lascia invece ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : il rinforzo è Ekdal : GENOVA - Albin Ekdal torna a giocare in Italia. ufficiale l'acquisto da parte della Sampdoria del 29enne centrocampista svedese, ex di Juve, Siena e Cagliari, proveniente dall' Amburgo . Lascia invece ...

La Sampdoria non si ferma ad Ekdal : altri tre colpi entro la fine del mercato : Sampdoria che prepara il rush finale di mercato, mancano poco più di 4 giorni al termine della sessione estiva e Sabatini ha ancora un gran lavoro da fare La Sampdoria quest’oggi ufficializzerà l’arrivo di Ekdal. Il centrocampista svedese sta effettuando in queste ore le visite mediche di rito e successivamente firmerà il nuovo contratto col club del presidente Ferrero. Sabatini però non intende fermarsi ed assieme ad Osti sta ...

La Sampdoria trova l'erede di Torreira - dall'Amburgo arriva Ekdal : Genova - La Sampdoria ha trovato l'erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall'Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l'operazione da 2 milioni, ...

Calciomercato Sampdoria - preso Albin Ekdal : affare ai dettagli : Albin Ekdal is back, di nuovo in Serie A dopo i tre anni passati in Bundesliga. E' bastato un ottimo Mondiale disputato con la Svezia per riaprirgli le porte del nostro campionato. L'Amburgo è ...

Calciomercato Sampdoria - arriva lo svedese Ekdal : GENOVA - La Sampdoria ha trovato l'erede di Lucas Torreira : è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall'Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l'operazione da 2 milioni, ...

Sampdoria - arriva Ekdal : ANSA, - GENOVA, 11 AGO - La Sampdoria ha trovato l'erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall'Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l'...

Calciomercato : la Sampdoria trova l’erede di Torreira - arriva Ekdal : Calciomercato– La Sampdoria ha trovato l’erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall’Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l’operazione da 2 milioni, bonus compresi, solo pochi dettagli. Ekdal e’ atteso in Italia nelle prossime ore, il centrocampista della nazionale svedese potrebbe arrivare gia’ domani. Per Ekdal che saluta la Germania dopo tre ...

Sampdoria - definito l'acquisto di Ekdal. Tonelli e Rode nel mirino : La Sampdoria ha definito l'intesa con l'Amburgo: ora il passaggio di Ekdal in blucerchiato è a un passo. Il centrocampista svedese - 39 presenze con la maglia della sua Nazionale - torna in Italia ...