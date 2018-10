Risultati Nations League Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 3^

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Portogallo ok in Polonia - la Serbia vince il derby! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, il Portogallo vince in Polonia e si conferma a punteggio pieno nel girone dell'Italia. Importante successo della Serbia in Montenegro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Nations League calcio 2018-2019 : Risultati e classifiche. Dominio della Spagna - Belgio corsaro : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Nations League - i Risultati : la Spagna gioca a tennis e Asensio è immarcabile - tutto facile anche per il Belgio [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I Risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Nations League - i Risultati : colpo Turchia - pareggio e rimpianti per la Serbia : Oltre all’Italia, sono sette i match della serata di Uefa Nations League, tra i quali spiccano Svezia-Turchia – derby tra “italiani” con i padroni di casa Ekdal e Olsen che fronteggiano Calhanoglu e Under – e Serbia-Romania. Lega B – Nell’unico match di questa Lega la Svezia, passata due volte avanti, perde 3-2 tra le mura amiche contro una coriacea Turchia. Mattatore Akbaba, autore della doppietta ...