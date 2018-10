Nuova Hyundai i30 Fastback N | anteprima con viaggio record

Nuova Hyundai Santa Fe : quarta generazione al lancio : Nuova Hyundai Santa Fe debutta sul mercato italiano e continua la storia di successo di quello che è stato il primo SUV Hyundai: più di 400.000 le unità vendute in Europa negli ultimi 17 anni e con la quarta generazione fissa un nuovo punto di riferimento nel segmento D-SUV. La Nuova Santa Fe si presenta […] L'articolo Nuova Hyundai Santa Fe: quarta generazione al lancio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Nuova Hyundai Tucson : Open Weekend di lancio : Progettata e costruita in Europa, Nuova Hyundai Tucson si rinnova con dettagli di design negli esterni e negli interni e si aggiorna in termini di connettività e sicurezza. I nuovi motori ne migliorano la sportività e l'efficienza, rendendo la best seller Hyundai una vettura ancor più affidabile in strada e fuoristrada. Il rinnovato design e

Hyundai - Il listino della Nuova Tucson - in Italia da 22.650 euro : La Hyundai ha diffuso i listini della nuova Tucson. La suv coreana, oggetto di un leggero restyling, sarà disponibile in Italia a partire da 22.650 euro, mentre al top della gamma a 40.400 euro troviamo la inedita diesel Mild Hybrid con sistema a 48 Volt, che abbiamo già provato in anteprima.Benzina, diesel e Mild Hybrid. L'aggiornamento porta in dote nuovi paraurti e gruppi ottici, portellone modificato e nuovi terminali di scarico, mentre ...