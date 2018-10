Il problema non sono i BTP ma il CO2

Trump : «La Fed è impazzita sui tassi. Non abbiamo un problema di inflazione» : Lo afferma il presidente americano tornano ad attaccare la Fed per la sua politica di rialzigraduali dei tassi di

Papa Francesco contro l'aborto/ "Non è terapeutico - è come affittare un sicario per risolvere il problema" : Papa Francesco contro l'aborto: Udienza del mercoledi, 'non è terapeutico, è come mandare un sicario a risolvere il problema'.

Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in - problema che si può arginare ma non eliminare : Inutile girarci intorno: il problema del burn-in sui display OLED esiste ed esisterà sempre, perché è una conseguenza della natura fisica della tecnologia L'articolo Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in, problema che si può arginare ma non eliminare proviene da TuttoAndroid.

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.

Sperlonga - il M5S torna sulla pista ciclabile : "Non se ne parla ma il problema persiste" : La cronaca locale riferì di un'inchiesta avviata, in proposito, dalla Procura di Latina, di cui non si è mai saputo l'esito. I pessimi risultati dell'intera operazione di trasformazione del corso ...

Manovra - Tajani : problema è a Roma non Ue : 16.46 "Il problema non è la Ue ma è a Roma". Così il presiente del parlamento Ue,Tajani."Il problema sono i mercati e la Manovra che è fatta male". "Arrivare a un deficit del 2,9% con un crescita che si fermasse a 1% invece che a 1,5% stimato,significherebbe che il debito aumenta.Le banche dovranno pagare di più il denaro e non possono erogare prestiti a famiglie e imprese;già Candy e Versace sono passate a stranieri". Sulla tragedia di ...

MANOVRA - DI MAIO : “NO PIANO B - DEFICIT RESTA AL 2 - 4%”/ Def - Boccia : “senza investimenti problema non è Ue” : MANOVRA, Di MAIO: "Nessun PIANO B, non si arretra". Ultime notizie Def, Bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:50:00 GMT)

'Ue scrive all'Italia : 'problema serio' Lo sforamento del deficit non piace : Il contesto in cui nasce la manovra non piace all'Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all'Economia hanno inviato a Giovanni Tria una lettera sul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i r equisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita ...

Non è il Def il problema : Nel progetto di bilancio inviato ieri dal Governo al Parlamento non c'è nulla che non va, sotto il profilo finanziario. I deficit annunciati incorporano una piccola ma significativa correzione di rotta rispetto ai precedenti annunci: 2,4% del PIL nel 2019, 2.1% nel 2020, 1.8% nel 2021, simili a quelli del 2016 (2,5%), 2017 (2,3%) e 2018 (2.0%?). Il debito pubblico al 125% del PIL nel 2022 è molto meglio dell'attuale 131%. Sono ...

Instagram down/ Social non funziona per circa un'ora : problema risolto. Spazio su siti news di tutto il mondo : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:08:00 GMT)

VODAFONE NON FUNZIONA : BLACK-OUT RETE MOBILE/ problema risolto - Codacons : "Indennizzi o azione legale" : VODAFONE down in Italia. Ultime notizie: problemi nella connessione e nelle telefonate, colpito soprattutto il nord-ovest, ma si registrano disservizi anche al centro Italia(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:51:00 GMT)

Def - Molinari (Lega) : “Le mie parole male interpretate. Reddito di cittadinanza non è un problema - solo speculazioni” : “Il Reddito di cittadinanza è stato accusato di essere una misura assistenziale. Ma ancora non è stato declinato, così come tutta la manovra finanziaria. Io volevo dire l’esatto contrario”. A dirlo, il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, dopo le polemiche sulle sue parole (poi smentite), secondo le quali il caos sui mercati era causato proprio dal Reddito per i cittadini in povertà assoluta voluto dal M5s. ...

Giulio Tremonti - manovra : 'Il problema non sono i mercati ma i grandi fondi sovrani' : Spread, Borse, speculazioni . Si discute di manovra e in studio a Omnibus su La7 parla Giulio Tremonti: 'Questo è un semilavorato, bisogna aspettare dicembre', 'molto dipende da cosa c'è dentro in ...