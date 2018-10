Perché Starbucks teme la discesa in politica del suo fondatore

Starbucks - Testa vs Fusaro : “Perché devi insegnare alla gente cosa bere?”. “Reagisco alla ortopedizzazione mondialista” : Battibecco pepato a L’Aria che Tira (La7) tra il manager Chicco Testa e lo scrittore Diego Fusaro sulla recente apertura di Starbucks a Milano. I due prima hanno un botta e risposta sulla figura di Karl Marx, una citazione irrinunciabile per Fusaro, che osserva: “Sicuramente il passato per molti versi era molto meglio del presente, non soltanto per i centri commerciali, che nemmeno vi erano, ma per la ragione ben delineata da Marx, per cui ...