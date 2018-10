Italia-Ucraina Al minuto 43 tutti fermi in campo per omaggiare vittime del ponte Morandi

Italia - Ucraina - la partita si ferma al minuto 43 per commemorare le vittime del Ponte Morandi (video) : minuto 43, come le vittime del #PonteMorandi: la partita di Marassi si ferma in ricordo della tragedia di Genova. #ItaliaUcraina pic.twitter.com/Dmq07Tk3Hp — RaiSport (@RaiSport) 10 ottobre 2018 Questa sera si è giocata la partita amichevole fra Italia e Ucraina. Il match si è svolto allo stadio Ferraris di Genova, con un gesto di vicinanza per la città ferita quasi due mesi fa drammaticamente dal crollo del Ponte Morandi.I 90 minuti di gioco ...

Italia-Ucraina - l’analisi della partita : Barella rivelazione - qualità a centrocampo con Jorginho e Verratti : E’ andata in scena la gara amichevole che ha visto di fronte Italia ed Ucraina in una partita che ha dato importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini. Il risultato non sorride infatti alla nazionale italiana, 1-1 il punteggio, apre le marcature Bernardeschi, conclusione dalla lunga e grave errore da parte del portiere Pyatov. L’Italia sembra controllare ma l’Ucraina entra in partita e prima trova il gol del pareggio ...

Italia-Ucraina - omaggio alle vittime del Ponte Morandi : le FOTO dell'applauso al minuto 43 : Al minuto 43 dell'amichevole tra Italia e Ucraina, un lungo applauso si è levato dalle tribune dello stadio Ferraris per ricordare le vittime del Ponte Morandi, appunto 43. Coinvolti anche i giocatori ...

