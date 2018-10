Gli additivi delle sigarette elettroniche sono pericolosi per la salute | ecco gli effetti

meteoweb.eu

: Impermeabilizzare la piscina con gli additivi per calcestruzzo - Laprimapagina : Impermeabilizzare la piscina con gli additivi per calcestruzzo - TommasoCurzio : RT @tessagelisio: Sapevate che in Europa sono più di 300 gli #additivi #alimentari autorizzati? ?? Alcuni innocui, molti messi sotto accusa… - paspro2 : RT @tessagelisio: Sapevate che in Europa sono più di 300 gli #additivi #alimentari autorizzati? ?? Alcuni innocui, molti messi sotto accusa… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Le, i popolari dispositivi alimentati a batteria che simulano l’atto di fumare una sigaretta tradizionale, erogano un vapore derivato da sostanze chimiche liquide contenute in una cartuccia ricaricabile. Le ricariche solitamente contengono glicole propilenico, nicotina e spesso aromi. Il glicole propilenico – un additivo alimentare inodore e incolore – lo si trova in numerosi cibi e bevande processate ed è anche utilizzato come solvente nei prodotti farmaceutici. Lee le loro ricariche nonben regolate e glia lungo termine sulladerivanti dal loro utilizzo nonampiamente conosciuti. Proprio per studiare glidell’esposizione alle sostanze chimiche contenute nei dispositivi, in uno studio pubblicato su American Journal of Physiology–Lung Cellular and Molecular Physiology, i ricercatori hanno studiato ...