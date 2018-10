Casa Bianca dopo crollo di Wall Street | ' L' economia Usa è forte'

HALEY - ADDIO A SORPRESA ALL’ONU/ Ultime notizie “Ma non correrò per la Casa Bianca - sarò a fianco di Trump” : Nikki HALEY si dimette ambasciatrice Usa all'Onu: SORPRESA alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Lascia Haley - ambasciatrice Usa all’Onu : “Ma non sfido Trump per la Casa Bianca” : Le indiscrezioni dei media, la convocazione della conferenza stampa e l’annuncio ufficiale: a fine anno Nikki Haley non sarà più il volto dell’America alle Nazioni Unite. L’America di Trump, ovviamente, ed è proprio per questo che l’inattesa «novella» ha sconvolto il tranquillo martedì «onusiano», con il Palazzo di vetro tornato ai suoi assetti ord...

Promozione C - Fumata bianca in Casa Garino : ufficiale il nome del nuovo allenatore : Sarà Aldo De Vincenzo il nuovo allenatore della Polisportiva Garino. Dopo la separazione dal tecnico Giuseppe Franco, infatti, il direttore generale Matacchione e tutto lo staff dirigenziale rossoblù ...

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley”. In corso un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...

Bianca Guaccero e il matrimonio con Luca Bizzarri : «Mi arrivano i regali a Casa - ma io non lo conosco...» : Nessun matrimonio e neanche un semplice fidanzamento fra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. Su carta stampata e rete era circolata la notizia, come vi racconta Leggo.it, di una frequentazione fra...

Nel nuovo trailer di House of Cards 6 Claire Underwood in una Casa Bianca piena di nemici (video) : Un nuovo trailer di House of Cards 6 mette in chiaro che per Claire Underwood la presidenza degli Stati Uniti non sarà certo una passeggiata di salute. La scalata al potere della Underwood sarà parecchio ostacolata, sia dai funzionari del governo che dai mass media: nonostante sia diventata Presidente, prima donna nella storia americana ad assurgere a questa carica, la vedova di Frank dovrà vedersela con parecchie serpi in seno. Le trame ...

Emily Ratajkowski arrestata di fronte alla Casa Bianca durante una manifestazione di protesta : Normalmente non si associano le parole ‘supermodella’ e ‘arresto’ ma, a quanto pare, non è così difficile che succeda: Emily Ratajkowski stessa ha infatti raccontato di essere stata arrestata giovedì 4 ottobre mentre protestava contro la nomina di Brett Kavanaugh a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, in quel di Washington DC. La Ratajkowski, che solo pochissimo tempo fa abbiamo visto in compagnia di Alessandro ...

Zanna Bianca - Toni Servillo è la voce narrante : “Ricordo persino la Casa dove ho letto il romanzo quando ero un bambino” : Una voce d’autore per un grande classico. Anzi, “il classico” per eccellenza della letteratura americana per ragazzi. È per questo che Toni Servillo ha accolto l’invito a prestarsi quale narratore di Zanna Bianca, il primo film d’animazione ispirato al capolavoro di Jack London in uscita il prossimo 11 ottobre. “Ricordo persino la casa dove ho letto il romanzo quando ero un bambino e ora, rimettendomici dentro, mi sono emozionato soprattutto ...

