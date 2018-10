Basket | Champions League 2018 | ritorno pazzo e vittorioso in Europa per la Virtus Bolgona

Video/ Venezia Paok (69-59) : highlights della partita (Basket Champions league) : Video Venezia Paok (risultato finale 69-59): highlights della partita di basket, valida nel primo turno della Champions league. Primi punti per gli orogranata.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Basket - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la Reyer Venezia - battuto il PAOK con 25 punti di Mitchell Watt : esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha superato il PAOK Salonicco col punteggio di 69-59 in una partita sulla cui bellezza si può facilmente dialogare; dove non è ammesso dialogo è nel riconoscimento della prestazione di Mitchell Watt, mattatore della serata con 25 punti e un notevole 13/14 dalla lunetta (statistica con la quale, peraltro, gli ...

Basket - Champions : colpo di Avellino in Russia. Vince dopo due overtime : ROMA - Sono stati necessari due overtime ad Avellino per ottenere la vittoria all'esordio in Champions League. La formazione irpina, scesa in campo con una formazione rimaneggiata, senza D'Ercole e N'...

Basket - Champions League 2018-2019 : incredibile vittoria di Avellino in Russia! Nizhny battuto dopo due supplementari : Super esordio nella prima giornata della Champions League 2018-2019 per Avellino. La Sidigas espugna il campo del Nizhny Novgorod per 100-93 dopo due tempi supplementari. È la grande notte di Norris Cole, che alla prima in Europa con la maglia degli irpini firma 34 punti. Molto bene anche Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). Ai russi non sono bastati i 25 punti di Kendrick Perry. È stata una partita pazzesca, con una serie di allunghi e rimonte ...

DIRETTA / Venezia Paok (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Champions League) : DIRETTA Venezia Paok, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio ed è valida per la prima giornata del gruppo B di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Venezia Paok/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Venezia Paok, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio ed è valida per la prima giornata del gruppo B di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:39:00 GMT)

Basket - Champions League 2018-2019 : comincia l’avventura di Avellino - Venezia e Virtus Bologna : Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre ...

Basket - Champions League 2018-2019 : tante squadre a caccia del titolo. Le italiane vogliono essere protagoniste : Il Basket europeo entra nel vivo e questa settimana, oltre all’Eurolega, comincia anche la Basketball Champions League, la coppa creata da FIBA Europe e arrivata alla sua terza edizione. Una competizione lunga, difficile da vincere e che presenta tante ottime squadre, alcune delle quali detentrici del titolo nazionale. Tre delle quattro formazioni arrivate lo scorso anno alla Final Four sono ancora presenti anche in questa edizione. I ...

Calendario Champions League Basket 2018-2019 | Date | Playoff | Orari | Come vederla in tv : Comincia questa settimana la nuova edizione della basketball Champions League. Al via ci saranno anche tre squadre italiane (Sidigas Avellino, Reyer Venezia e Virtus Bologna). La formula prevede quattro gironi da otto squadre, con le prime quattro classificate che si qualificano per la fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale e quarti di finale). Le ultime quattro squadre rimaste si affronteranno per il titolo in una Final Four. I GIRONI E ...

Basket - Champions League 2018-2019 : nulla da fare per la Red October Cantù - eliminata a un passo dalla regular season : La prima società italiana a lasciare le competizioni europee per club è la Red October Cantù che, sconfitta anche al ritorno del secondo turno preliminare contro la Telenet Giants Anversa in trasferta per 100-94, esce di scena ad un passo dalla regular season di Champions League 2018-2019 di Basket. I biancoazzurri per poter rimanere in corsa avrebbero dovuto battere la compagine belga con un margine di almeno nove punti. Gli ospiti mettono la ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù cade tra le mura amiche contro Anversa per 76-84. Domenica serve la rimonta per qualificarsi : Nell’incontro di andata del secondo round preliminare di Champions League 2018-2019 di Basket, la Red October Cantù viene sconfitta in casa col punteggio di 76-84 contro i Telenet Giants Anversa, vice-campioni di Belgio. Non bastano i soliti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per poter accedere alla regular season della competizione a livello continentale i brianzoli devono compiere il colpaccio in ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno : Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi. Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono ...

Basket - Champions League 2018-2019 : a Cantù l’andata del primo turno preliminare - Szolnoki Olaj sconfitto per 69-68 : Il primo assaggio d’Europa della stagione 2018-2019, per quanto riguarda l’Italia, lo regala la Red October Cantù. All’esordio in Basketball Champions League, nell’andata del primo turno preliminare, la formazione allenata da Evgeny Pashutin supera con difficoltà gli ungheresi dello Szolnoki Olaj. Il 69-68 finale è frutto, per la formazione di casa, dei 19 punti di Frank Gaines (con 5/8 da 3), dei 16 di Gerry Blakes e ...

Basket - Champions League 2019 : Cantù-Szolnoki Olaj. Programma - orari e tv dell’andata dei preliminari : La terza edizione della Basketball Champions League si apre con il primo turno preliminare, che arriva con un certo anticipo sull’inizio della classica stagione cestistica. A rappresentare l’Italia c’è la Red October Cantù, che per raggiungere il trio Avellino-Varese-Virtus Bologna dovrà superare due ostacoli, e il primo è rappresentato dagli ungheresi dello Szolnoki Olaj nel doppio confronto che vedrà la luce domani e venerdì ...