Ciclismo | rubato il trofeo del Tour De France! Thomas vittima di un furto a Birmingham

oasport

: RT @Gazzetta_it: #Thomas, beffa a Birmingham: gli rubano il trofeo del #Tour - Paolino844 : RT @Gazzetta_it: #Thomas, beffa a Birmingham: gli rubano il trofeo del #Tour - simeoli1972 : RT @aberton70: Che significato ha un trofeo per qualcuno che non l'ha vinto, sudato, meritato? Che vergogna! #TDF2018 -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Spiacevole disavventura per Geraint. Al vincitore dell’ultimoDe France è statoproprio ilvinto lo scorso luglio in terra francese. Il tutto è successo a, dove la Pinarello, uno degli sponsor principali del Team Sky, ha organizzato un evento dove erano esposti tutti i trofei e le maglie di Vuelta, Giro d’Italia evinti da Froome enegli ultimi due anni. “Non è una cosa di grande valore, ma rappresenta molto. Per me e la squadra. Anche se quello che conta sono i ricordi e quelli non me li leva nessuno” le parole del gallese dopo ilè apparso un po’ scosso dopo l’accaduto ed è stato ascoltato dalla polizia. Le stesse forze dell’ordine hanno poi confermato il: “Sfortunatamente, durante le operazioni di pulizia i trofei sono rimasti incustoditi e quello delde France è stato ...