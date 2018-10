Sollevamento pesi | Olimpiadi Giovanili 2018 | oro per la venezuelana Echandia e il

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : oro per la venezuelana Echandia e il vietnamita Ngo : Prime finali e prime medaglie per il Sollevamento pesi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires . Nella notte italiana si sono disputate due prove, quella dei 44kg donne e quella 56kg uomini, che hanno visto la vittoria rispettivamente della venezuelana Katherin Oriana Echandia Zarate e del vietnamita Ngo Son Dinh. Oro dunque al Venezuela nei 44kg femminili grazie all’ottima prestazione di Katherin Oriana ...

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato chiede perdono. Verrà ridotta la squalifica di 10 mesi? L’azzurro vuole i Mondiali! : Nino Pizzolato sta scontando una squalifica di 10 mesi che la Federazione Italiana di pesistica gli ha inflitto per aver mostrato video pornografici ai propri compagni di squadra. L’atleta non potrà scendere in pedana fino al 7 novembre, ha dovuto rinunciare agli Europei e sulla carta non potrebbe partecipare nemmeno ai Mondiali che sono in programma ad Ashgabat (Turkmenistan) dal 1° al 10 novembre. Il siciliano, già capace di conquistare ...