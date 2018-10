Gian Piero Ventura | l' x ct della Nazionale verso la panchina del Chievo

Gian Piero VENTURA/ Ospite a "Pressing" di Pierluigi Pardo : l'ex ct dalla Nazionale al futuro in panchina : GIAN PIERO VENTURA, Ospite a Pressing su Canale 5 nel programma condotto da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini. l'ex ct parlerà di Nazionale, tra passato e futuro in panchina(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:35:00 GMT)

Gian Piero Gasperini arringa i suoi uomini : “diamo una svolta alla stagione dell’Atalanta” : Gian Piero Gasperini sa bene che la gara di domani contro la Sampdoria può essere uno snodo importante per la sua Atalanta “Ripartiamo dal secondo tempo con il Milan e da partite come quella con la Fiorentina: guardiamo a una gara per volta e prendiamo forza dalle prestazioni. Se riusciamo a trovare continuità, arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: di fronte avremo un ...

Sassari - saluto romano e vessillo fascista al funerale del professore Gianpiero Todini : Il saluto romano al funerale di Gianpiero Todini, docente di Diritto Italiano all’Università di Sassari, sta suscitando polemiche su Facebook. Nel video si vedono e si sentono i “camerati” schierati dare l’ultimo saluto al professore, alzando il braccio destro e rispondendo con il grido “Presente” al richiamo “Camerata Giampiero Todini”. La scena si ripete per tre volte davanti al feretro sul sagrato della ...

Gian Piero Ventura torna a parlare del match contro la Svezia : 'Discorso chiuso - ma non vado più all'Ikea' : A Radio Anch'io Sport , confessa che oramai quella storia è per lui un capitolo chiuso e fieramente confida ' se cambio marciapiede quando incontro uno svedese? Non cambio marciapiede mai, sono una ...