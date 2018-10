Genova | gli sfollati | «Vogliamo risposte | non elemosine» Toti | «Spero che il decreto sia

Dl Genova : Toninelli - sarà migliorato : ANSA, - Genova, 8 OTT - Il decreto Genova "sarà migliorato. Non contestatelo perchè non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di ...

Genova - corteo degli abitanti della Valpolcevera<br>Toninelli incontra la commissaria Ue Bulc : ...

Gli abitanti del ponte crollato : risposte in un meseo blocchiamo Genova : Genova, 8 ott., askanews, - 'risposte entro un mese o blocchiamo la città'. E' quanto minacciano gli abitanti della Vapolcevera che oggi hanno organizzato un corteo nel centro di Genova per denunciare ...

Toninelli : dl Genova sarà migliorato ma non va contestato : Genova, 8 ott., askanews, - 'E' un decreto che sarà migliorato, ma che invito a non contestare perché è scritto non solo con il cuore vicino a Genova, ma anche con una tecnica giuridica che permetterà ...

Prof scrive all'alunna morta nel crollo di Genova : "A cosa serve allenare le vostre menti se poi il destino sa essere così vigliacco" : Roberto D'Ingiullo è un insegnate di scuola media a Brignone di Pinerolo. Un maestro molto amato dai suoi alunni, e tra questi c'era anche Camilla Bellasio, una delle vittime più giovani del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Professore, con un commovente post Facebook, ha ricordato la sua alunna morta in quel terribile giorno."Ero venuto - scrive D'Ingiullo - a salutarvi a giugno. Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Genova - gli abitanti rimasti isolati vanno in piazza : “Un mese per le risposte o blocchiamo la città” : Una folla composta dagli abitanti della Valpolcecera, la zona di Genova rimasta completamente isolata dopo il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto, ha invaso le strade del centro. L’obiettivo è incontrare il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci (nominato commissario alla ricostruzione) e poi fermarsi sotto la prefettura, ...

Genova - gli sfollati : 'Liberate la Valpocevera - siamo intrappolati' - : A quasi due mesi dal crollo del ponte Morandi, residenti e commercianti della vallata scendono in piazza per chiedere certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte non elemosine"

Genova - la rabbia degli sfollati : “Liberate la Valpolcevera”. I commercianti : “Riaprire le strade” : “Liberate la Valpolcevera” è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la ‘vità nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel ...

Genova non riesce a ripartire e gli sfollati insieme ai camalli sfilano in corteo : Prima manifestazione a due mesi dal crollo del ponte Morandi, organizzata dai comitati dei quartieri Certosa e Bolzaneto, per chiedere al governo di modificare il decreto giudicato insufficiente -

Genova non riesce a ripartire e gli sfollati insieme ai camalli sfileranno in corteo : I manifestanti arriveranno fino alla sede della Regione e alla prefettura, per chiedere più attenzione, interventi concreti e meno parole. Soprattutto modifiche al decreto giudicato insufficiente -

Andrea De Carlo : “I politici sono degli intrattenitori. A Genova ricostruire è diventata l’ultima ambizione” : "Il problema dell'Italia non è il razzismo, ma l'ottusità e anche il solo ipotizzare l'uscita dall'Europa. Questo vorrebbe dire chiuderci nel nostro piccolo mondo, quando siamo trascinati da correnti oceaniche. Con la nostra piccola barchetta andremmo a fondo". Parla così – con un'inaspettata veemenza - Andrea De Carlo, appena tornato in libreria con "Una di Luna" (La Nave di Teseo). Parla così dalla riviera ...

Genova - Toninelli : 'Autostrade rimborserà i soldi per gli sfollati' - : Alla vigilia della sua visita in città, il ministro annuncia che lo Stato anticiperà i soldi per chi ha perso la casa. Poi rivela nuovi correttivi al decreto per la città, tra cui più soldi per ...

Genova - Toninelli : anticiperemo i risarcimenti per gli sfollati e Autostrade pagherà : I risarcimenti per gli sfollati del ponte di Genova saranno nel decreto e lo Stato anticiperà i soldi che poi però Autostrade gli risarcirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo ...