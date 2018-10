Golf | PGA Tour 2019 | Brandt Snedeker guida la leaderboard del Safeway Open ad un round

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker in fuga nel Safeway Open! Dominio USA nelle prime posizioni : Brandt Snedeker vola al comando del Safeway Open, primo torneo del circuito del PGA Tour 2019, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Resort and Spa North a Napa, in California. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7) e ha spiccato il volo, recuperando 3 posizioni ed ergendosi in vetta alla leaderboard con 13 colpi sotto il par. Snedeker dispone di ben 3 lunghezze di vantaggio su un trio ...

Golf - PGA Tour : al Safeway Open c’è Sepp Straka al comando seguito da Chase Wright e Phil Mickelson : Si è concluso nella notte il primo giro del Safeway Open, torneo del PGA Tour che si gioca sul North Course del Silverado Country Club, nella contea di Napa in California. Si è portato al comando l’austriaco Sepp Straka, capace di girare in 63 colpi, frutto di nove birdie. L’austriaco, che proviene dal Web.com Tour, ha sorpreso davvero tutti, dal momento che non lo si può certo definire un frequentatore abituale del circuito ...

Golf - PGA Tour 2018 : bentornato Tiger Woods! Il fenomeno americano si aggiudica il Tour Championship : 5 anni di purgatorio svaniti sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti). Tiger Woods ricorderà il green del Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari) come il teatro di un nuovo splendido inizio. La carriera infinita del fenomeno americano torna ad arricchirsi di un titolo, l’ottantesimo da esibire in una straordinaria bacheca. Nonostante un ultimo round non impeccabile (+1 con 2 birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose : Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA. Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler e Tiger Woods in vetta al termine del primo round del Tour Championship : La stagione Golfistica si sta avviando alla sua naturale conclusione ed è dunque tempo di Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour riservato ai primi 30 Golfisti della money list si svolge sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) e vede attualmente al comando Rickie Fowler e Tiger Woods. Il duo americano guida la leaderboard con il punteggio di -5 (65 colpi), ...

Golf - PGA Tour 2018 : Keegan Bradley vince il BMW Championships - Justin Rose numero 1 al mondo. Francesco Molinari ottavo : Keegan Bradley ha vinto il BMW Championships, la terza prova dei PlayOffs che hanno promosso i migliori trenta giocatori al Tour Championships (20-23 settembre), il torneo conclusivo del PGA Tour che metterà in palio i 10 milioni di dollari della FedEx Cup. Il 32enne statunitense è tornato al successo dopo addirittura sei anni dall’ultima volta, imponendosi alla prima buca di playoff contro l’inglese Justin Rose: entrambi aveva ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose agguanta la vetta del BMW Championship. Francesco Molinari settimo! : Il BMW Championship (montepremi 8,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione che si preannuncia infuocata. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), quando manca soltanto un round al termine, troviamo al comando Justin Rose. L’inglese piazza un ottimo -6 nel terzo giro issandosi al comando con lo score di -17 (193 colpi). Ad un colpo di ritardo la coppia composta ...

Golf - PGA Tour 2018 : Xander Shauffele vola in testa nel BMW Championship. Risale Francesco Molinari : Grazie ad un round da -6 Xander Schauffele vola al comando del BMW Championship 2018 (montepremi 8,75 milioni di dollari). Nella tappa del PGA Tour l’americano dopo due round vanta lo score di -13 (127 colpi), due meglio dell’inglese Justin Rose, tra i migliori di giornata con un fantastico – 7. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti) in terza piazza con -10 troviamo il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy e Tiger Woods comandano il BMW Championship dopo il round d’esordio : I migliori Golfisti del PGA Tour si sono spostato in Pennsylvania per darsi battaglia nel BMW Championship 2018 (montepremi 8,75 milioni di dollari). Il primo round ha già entusiasmato, con due tra i più amati dalle folle appaiati al comando con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta dell’americano Tiger Woods e del nordirlandese Rory McIlroy, che sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), ...

Golf - PGA Tour 2018 : continua il momento magico di Bryson DeChambeau. Suo il Dell Technologies Championship : Grazie ad un ottimo ultimo round da -4 Bryson DeChambeau si aggiudica il Dell Technologies Championship (montepremi 9,5 milioni di dollari) con il punteggio finale di -16 (268 colpi). Sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton (Massachussets, Stati Uniti) l’americano continua il suo momento magico conquistando la seconda tappa del PGA Tour consecutiva ad una settimana di distanza dal The Northern Trust. Il podio è completato ...

Golf - PGA Tour 2018 : Abraham Ancer al comando ad un round dal termine del Dell Techonologies Championship : Il Dell Technologies Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari) si avvia alla conclusione quando manca soltanto un round alla chiusura Della kermesse del PGA Tour. Sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton (Massachussets, Stati Uniti) troviamo al comando Abraham Ancer con lo score di -13 (200 colpi). Il messicano guida con un colpo di margine sullo statunitense Bryson DeChambeau e sull’inglese Tyrrell Hatton. Quarta piazza con ...