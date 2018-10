Fermi tutti | quei due… “Il ca** non…” GF Vip | clima hot Occhio a Giulia

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La loro intesa è ormai evidente ae, anche se l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che la giovane influencer non rispecchierebbe i canoni della sua donna ideale, i due continuano a cercarsi all’interno della casa di Cinecittà. Parliamo naturalmente di Francesco Monte eSalemi, che sin da subito ha ammesso di essere attratta da Francesco. La conferma di piccole frasi dette sin dalla prima puntata, sembra essere arriva in caverna mentre la Salemi parlava con Fabio Basile. La regia ha inquadrato i due ragazzi in veranda giusto in tempo per ascoltare le dichiarazioni dell’influencer. Alla domande del campione olimpico su un’ipotetica storia con Monte, la ragazza ha prontamente risposto: “Obiettivamente come persona mi piace, ma da qui al fare c’è tanto. Bisogna stare insieme, parlare cinque minuti alla porta e stare insieme la sera della puntata non ...