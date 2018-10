Scintille tra Salvini e Carfagna Ministro ripreso | ' irrideva le opposizioni'

Scintille in aula tra Salvini e Carfagna. Ministro ripreso : 'irrideva le opposizioni' : Il Ministro sottolinea che al Question time fossero presenti più deputati di maggioranza che di opposizione. La replica: 'le regole valgono anche per lei' -

Fiorentina-Atalanta - Scintille tra Pioli e Gasperini per il rigore ai viola. 'Scelta di Chiesa lucida e intelligente' : Urla, spinte e parecchie scintille tra i due allenatori: nel postpartita è stato lo stesso Pioli a spiegare ai microfoni di Sky Sport ciò che è accaduto. La polemica con Gasp e la scelta di Chiesa ...

Scintille tra Gasperini e Pioli. "Chiesa ha simulato". "Fede non è un cascatore" : ... "Io sono andato per salutarlo e lui mi ha urlato che il rigore di Milano non c'era e che non c'era neanche quello di oggi - ha detto il tecnico della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport - . Io non ...

F1 – Scintille tra Renault e Red Bull - Abiteboul zittisce Verstappen : “Max dovrebbe pensare a guidare” : Il team principal della Renault ha risposto a Max Verstappen, intimandogli di pensare a guidare e non ai motori da utilizzare “La nostra specifica C non è in grado di affrontare le alte altitudini del Messico e del Brasile”, parole e musica di Max Verstappen. Una frase che non è proprio piaciuta a Cyril Abiteboul, team principal di quella Renault che fornisce i motori alla Red Bull fino al termine della stagione, prima che il ...

MotoGP - Scintille tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Convivenza complessa in Honda dal 2019 : “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto. Vediamo se posso correre in Thailandia”. Queste le parole di un amareggiato Jorge Lorenzo che, caduto ieri al via del GP di Aragon (quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP), non ha ...

Beautiful : Scintille tra Wyatt e Katie - Steffy è incinta. Trame dal 17 al 22 settembre : anticipazioni : I triangoli non mancano mai a Beautiful. Steffy è incinta ma non sa se il padre sia Liam o Bill. Brooke invece dopo tanti anni torna ad essere contesa da Thorne e Ridge Beautiful, puntata di lunedì 17 settembre 2018: trama Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono di nuovo in armonia. Thorne (Ingo Rademacher) è tornato, ma non sopporta l’arroganza del fratello e confessa a Eric (John McCook) di voler proteggere Brooke ...

Cartabianca - Scintille tra Berlinguer e Corona : Qui da noi parla come da nessun'altra parte : Una complicità che sembra essersi arenata. Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno iniziato questa nuova stagione di Cartabianca all’insegna dei battibecchi, ben lontani dalle simpatiche provocazioni del passato. E se fino allo scorso giugno si parlava di “matrimonio” televisivo tra due personaggi agli antipodi per origini e caratteri, stavolta non si può non notare una chiara spigolosità da parte di entrambi.Non un semplice gioco ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ La coppia "gelosa" promette Scintille (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: la gelosia è già protagonista del loro rapporto, riusciranno ad averne la meglio in un programma pieno di tentazioni? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:13:00 GMT)

F1 - Scintille Wolff-Horner : è guerra aperta tra Mercedes e Red Bull per colpa di… Ocon : Il team principal della Red Bull ha risposto per le rime a Wolff, che aveva lanciato velate frecciatine all’indirizzo del team di Milton Keynes E’ guerra aperta tra la Red Bull e la Mercedes, ma non per quanto riguarda il Gp di Singapore. © Photo4 / LaPresse I due team infatti sono entrati in rotta di collisione per quanto riguarda l’argomento mercato, con Wolff che ha lanciato frecciatine velate all’indirizzo della ...

Super Italia : Polonia travolta 101-82 - Della Valle fa Scintille : Capitan Datome aveva suonato la carica nell'immediata vigilia Della partita contro la Polonia: 'Basta polemiche e vinciamo per andare ai Mondiali'. La musica ce la mette la squadra che vince 101- 82 e ...

Scintille tra Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo : "Ricordatevi di quando i migranti erano italiani" : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l'intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l'imprecazione "merde alors" (una sorta di "diamine") ...

"Fai rientrare gli sfollati". Scintille Toninelli-Toti. "Guarda il tuo ministero : Mentre il commissario del Mit scelto da Danilo Toninelli per indagare sul crollo del ponte Morandi di Genova si dimette, scoppia un durissimo botta e risposta tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Giovanni Toti."Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su Genova. Autostrade sborserà il danaro, come suo dovere, ...