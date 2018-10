Matteo Renzi | Io tradito dai malati di sindrome del beneficiato rancoroso Il

Matteo Renzi a L’Intervista di Maurizio Costanzo : È l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite di questo terzo immancabile appuntamento de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, in onda domani in seconda serata su Canale 5. Un incontro tra il grande giornalista e il Senatore fiorentino scandito da immagini evocative che raccontano un Matteo Renzi inedito. In anteprima anche alcune immagini del documentario “Firenze secondo me” girato da Matteo Renzi nella sua città. Seguite ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Matteo Renzi vittima di Scherzi a Parte / "Florence è stato cancellato" - la reazione dell'ex Premier : "Florence è stato cancellato", l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi vittima di Scherzi a Parte. Il docufilm sul capoluogo toscano al centro dello scherzo all'ex Premier.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : 'Matteo - quello vero!' : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere

